شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تختبر جهاز iPad Mini بشاشة OLED ومن المتوقع إطلاقه فى عام 2026 والان مع تفاصيل الخبر

تختبر شركة آبل طرازًا جديدًا من جهاز آيباد ميني مزودًا بشاشة OLED، ووفقًا لتفاصيل نشرها مصدر مُسرب، يُقال إن الشاشة الجديدة مقاس 8 بوصات، وقد تبدأ شركة من كوريا الجنوبية الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025 ، ومن المتوقع أن تكشف آبل عن خليفة جهاز آيباد ميني (الجيل السابع) الذي طُرح العام الماضي في عام 2026، وفقًا للمحللين. وكان جهاز آيباد برو (2024) أول جهاز لوحي تُطلقه الشركة مزودًا بشاشة OLED.

جهاز iPad Mini من أبل قد يحتوى على شاشة OLED

في منشور على موقع التدوين المصغر الصيني Weibo، زعمت Digital Chat Station (مترجمة من الصينية) أن Apple تُقيّم شاشة OLED صغيرة لجهاز iPad. أصغر جهاز لوحي في مجموعة الشركة هو iPad Mini، مما يشير إلى أن Apple تخطط لاستبدال شاشة Liquid Retina LCD في iPad Mini (الجيل السابع) بشاشة OLED.

ويقول المُسرب أيضًا إنهم لا يعلمون الآن ما إذا كان طراز iPad القادم من Apple سيحتوي على شاشة OLED بمعدل تحديث عالٍ ، شاشة LCD في iPad Mini (الجيل السابع) تُحدّث بمعدل 60 هرتز، بينما تتميز شاشات OLED الأكثر تطورًا المستخدمة في iPad Pro (2024) بمعدل تحديث 120 هرتز.

وتذكر محطة الدردشة الرقمية أن شركة أبل تقوم حاليًا بتقييم شاشة OLED ويمكن أن يبدأ الإنتاج في النصف الثاني من عام 2025. ويمكن أن تطلق الشركة جهاز iPad Mini مُحسّنًا بشاشة OLED الجديدة في عام 2026.

فى حين من المتوقع أن يصل الجيل التالي من iPad Mini بشاشة OLED، إلا أنها لن تكون متقدمة مثل تلك الموجودة على iPad Pro، والتي تحتوي على شاشة Tandem OLED التي توفر سطوعًا متزايدًا وإعادة إنتاج ألوان محسّنة، مع تقليل استهلاك الطاقة.

وفقًا لتقارير سابقة، تعمل آبل أيضًا على تطوير جهاز iPad Air مُحسّن بشاشة OLED، ومن المُتوقع إطلاقه "مع حلول عام 2026، وزُعم آنذاك أن آبل ستُجهّز بشاشة OLED أقل تطورًا لخفض التكاليف.

فى العام الماضي، توقعت شركة أبحاث التكنولوجيا "أومديا" أن قرار آبل المُشاع بتزويد طرازي آيباد إير وآيباد ميني بشاشات OLED سيُقنع منافسيها بالتخلي عن شاشات LCD. ووفقًا للشركة، قد يتجاوز الطلب على هذه الشاشات 30 مليون وحدة بحلول عام 2029.