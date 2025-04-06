تكنولوجيا: تسريب جديد يكشف الحقيقة الكاملة عن سرعة شحن Xiaomi Mix Flip 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أثارت تقارير حديثة جدلًا واسعًا بعد أن أشارت إلى حصول شاومي على شهادة للهاتف برمز 25042PN24C، مع دعم لشحن سريع بقوة 90 واط، وهي نفس قدرة الشحن المتوفرة في هاتف Xiaomi 15.

دفع هذا التسريب البعض إلى التكهن بأن الجهاز قد يكون نموذجًا جديدًا يُطرح تحت علامة OEM، وربما لا ينتمي مباشرة إلى سلسلة Mix Flip كما أُشيع في البداية.

لكن وفقًا لمصدر موثوق مثل محطة الدردشة الرقمية، تبيّن أن الهاتف المنتظر Mix Flip 2 سُجل الآن رسميًا تحت اسم مختلف: 2505APX7BC، مع دعم شحن سريع لا يتجاوز 67 واط، وهي نفس القدرة التي تميز بها الجيل الأول من Mix Flip.

بذلك، يبدو أن Mix Flip 2 لن يقدم تطورًا كبيرًا من حيث سرعة الشحن، على عكس ما كان متوقعًا سابقًا.

ورغم هذا التراجع المحتمل في سرعة الشحن، من المتوقع أن يحمل Mix Flip 2 مواصفات عالية تجعله هاتف شاومي القابل للطي الوحيد في عام 2025.

وتشمل هذه المواصفات معالج Snapdragon 8 Gen 4 Elite، وكاميرا خلفية بعدسة بيريسكوب للتقريب البصري، إلى جانب دعم تقنية الاتصال اللاسلكي فائق النطاق (Ultra-Wideband) المشابهة لما تقدمه أبل في ميزة Find My.

وفيما يخص الجهاز الآخر المُسجل برمز 25042PN24C، من المرجح أن يكون هاتفًا مختلفًا تمامًا، وربما يكون Xiaomi Civi 5 Pro، الذي تشير التوقعات إلى أنه سيأتي ببطارية أكبر مقارنة بـ Mix Flip 2، ما قد يفسر حاجته إلى قدرة شحن أعلى.

أخيرًا، تشير التسريبات إلى أن Mix Flip 2 سيحمل تصميمًا مختلفًا مقارنة بمنافسه المباشر Samsung Galaxy Z Flip6، وذلك بفضل شاشة خارجية منحنية تضفي عليه طابعًا أكثر حداثة وأناقة.

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