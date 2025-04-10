شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث iOS 18.4 لأجهزة iPhone يجلب نمط رسم جديد لـتطبيق Image Playground والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت Apple تحديث iOS 18.4 الذى طال انتظاره الشهر الماضى، والذى أضاف العديد من الميزات البارزة إلى هواتف iPhone، وبينما كان أبرز ما فى التحديث هو إضافة الذكاء البصرى إلى طرازات iPhone 15 Pro، إلا أن بعض الميزات لم تُسلّط الضوء عليها.

على سبيل المثال، أضاف التحديث تغييرًا جديدًا إلى تطبيق Image Playground، وينضم نمط رسم تخطيطى جديد إلى الخيارين الحاليين، مُكملًا بذلك مجموعة الميزات التى عرضتها الشركة فى البداية كجزء من iOS 18 فى مؤتمر WWDC 2024.

نمط صورة جديد فى تطبيق Image Playground

وفقًا لشركة Apple، يُقدّم تطبيق Image Playground نمطًا جديدًا للصور يُدعى Sketch.

ويُوصف بأنه "أسلوب أكاديمى دقيق التفاصيل، يستخدم لوحة ألوان نابضة بالحياة مع خطوط تقنية لإنتاج رسومات واقعية".

وكما هو الحال فى الخيارات الأخرى، يستفيد التطبيق أيضًا من Apple Intelligence حزمة الذكاء الاصطناعى الخاصة بالشركة لتحويل الرسومات الأولية إلى أعمال فنية رقمية بناءً على إرشادات نصية.

وينضم خيار "الرسم" الجديد إلى نمطى "الرسوم المتحركة" و"التوضيح" الحاليين، مما يرفع إجمالى الخيارات المتاحة فى تطبيق "ملعب الصور" إلى ثلاثة.

وعلى الرغم من أن Apple عرضت نمط "الرسم"، إلى جانب أنماط أخرى، خلال مؤتمر WWDC 2024، إلا أنه ظلّ بعيد المنال، بينما شقّت أنماط أخرى طريقها إلى أجهزة iPhone بعد إصدار تحديث iOS 18.2 فى ديسمبر.



يذكر أن تطبيق Image Playground متوفر كتطبيق مستقل مجانى على متجر التطبيقات، يجمع التطبيق ثلاث إمكانيات، مما يُمكّن المستخدمين من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل.

ووفقًا لشركة Apple، يستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعى التوليدى لإنشاء الصور وتخصيصها بأنماط مختلفة، مع إمكانية الاختيار من بين أنماط الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية والرسم التخطيطي.

بالإضافة إلى ذلك، تتوفر ميزة Genmoji التى تُقدم وظائف مشابهة، ولكنها تعمل مع الرموز التعبيرية بدلًا من الصور، وتُشير الشركة إلى إمكانية مشاركة الصور والرموز التعبيرية المُنشأة فى Image Playground فى تطبيقات مثل الرسائل والملاحظات، بالإضافة إلى مجموعة تطبيقات iWork الكاملة.

الميزة الثالثة فى "ملعب الصور" هى "عصا الصور"، حيث تُحوّل هذه العصا رسمًا تخطيطيًا تقريبيًا إلى صورة مرتبطة به فى تطبيق الملاحظات، على غرار ميزة "تحويل الرسم إلى صورة" المدعومة بالذكاء الاصطناعى فى عدد من الهواتف، علاوة على ذلك، تُمكّن هذه الميزة أيضًا من إنشاء صورة فى التطبيق بناءً على النص المكتوب بخط اليد أو المطبوعة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعى المُولّدة على الجهاز.