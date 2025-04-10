تكنولوجيا: عدسة زووم إضافية قادمة لهاتف Vivo X200 Ultra لتعزيز قدراته التصويرية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Vivo بالأمس عن بعض التفاصيل المثيرة المتعلقة بنظام التصوير في هاتفها الرائد القادم X200 Ultra، والذي من المقرر إطلاقه رسميًا في 21 أبريل في الصين. وكشفت الشركة عن مفاجأة جديدة تتمثل في ملحق تصوير اختياري: عدسة زووم إضافية تم تطويرها بالتعاون مع Zeiss.

شارك مدير المنتجات في Vivo، هان بوكشياو، معلومات حول هذه العدسة الجديدة التي تتصل مباشرة بمجموعة التصوير الخاصة بالهاتف عبر محول مخصص. وتثبت العدسة على عدسة البيريسكوب الأساسية بدقة 200 ميجابكسل، لتوفر أداءً بصريًا متقدمًا.

تتكون العدسة الإضافية من 13 قطعة زجاجية مرتبة في تصميم معقد، وتهدف إلى توسيع نطاق التكبير البصري الأساسي للهاتف. تأتي العدسة بفتحة f/2.3 وطول بؤري مكافئ يدعم تكبيرًا بصريًا 8.7x وزوومًا هجينًا حتى 70x.

أشار المنشور الرسمي إلى أن اللقطات التي تصل إلى 800 مم (زووم 35x) تعتبر “قابلة للاستخدام بدرجة كبيرة”، بينما يمكن للعدسة أن تصل إلى 1600 مم (زووم 70x)، ما يتيح مرونة كبيرة في التصوير عن بُعد.

كما ظهرت بعض الصور الملتقطة باستخدام العدسة الجديدة، وتُظهر النتائج الأولية تفاصيل دقيقة وأداءً بصريًا مبهرًا، خاصة في ظروف التصوير البعيد. ومع ذلك، لم تكشف Vivo بعد عن سعر أو موعد توفر العدسة في الأسواق.

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