تكنولوجيا: هاتف Vivo V50e يصل بكاميرات ثلاثية بدقة 50MP وتصنيف حماية فائق IP69

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Vivo اليوم رسميًا عن هاتف V50e، ليكون أحدث إضافة إلى سلسلة V50 التي تشمل بالفعل كلًا من V50 وV50 Lite 4G وV50 Lite 5G.

اعتمدت الشركة في هذا الإصدار على معالج Snapdragon 7300، وهو نفس المعالج المستخدم في V40e. اقترن الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجابايت، مع خيارين للتخزين الداخلي: 128 جيجابايت و256 جيجابايت.

يشغّل الهاتف نظام Android 15 بواجهة Funtouch OS 15، وقد وعدت Vivo بدعم الجهاز بثلاث ترقيات رئيسية لنظام أندرويد، بالإضافة إلى أربع سنوات من تحديثات الأمان.

من جهة الشاشة، يأتي V50e بلوحة AMOLED مقاس 6.77 بوصة، بدقة Full HD+ ومعدل تحديث 120 هرتز. توفر الشاشة سطوعًا أقصى يبلغ 1800 نتس، مع دعم HDR10+، وهي محمية بزجاج Diamond Shield الذي تم تطويره بالتعاون مع Schott Glass.

تحتوي الشاشة أيضًا على مستشعر بصمة مدمج، مع فتحة مركزية لكاميرا سيلفي بدقة 50 ميجابكسل تدعم التركيز التلقائي وتقنية “ملء الإطار الأمامي”. وتختلف هذه الكاميرا عن سابقتها بقدرتها على تسجيل الفيديو بدقة 4K.

في الخلف، زوّدت Vivo الهاتف بكاميرتين إضافيتين بدقة 50 ميجابكسل أيضًا: الأولى كاميرا رئيسية مزودة بمستشعر Sony IMX882 مع تثبيت بصري OIS، والثانية كاميرا Ultrawide بزاوية رؤية 116 درجة. أضافت Vivo إلى هذا التكوين فلاش دائري تطلق عليه اسم Aura Light.

قدمت الشركة كذلك تأثيرات تصوير مستوحاة من حفلات الزفاف الهندية مثل Prosecco وNeo Retro وPastel، إلى جانب مزايا تعتمد على الذكاء الاصطناعي مثل AI Image Expander وAI Photo Enhancer، فضلًا عن دعم التصوير تحت الماء.

ويحصل الهاتف على الطاقة من بطارية بسعة 5600 مللي أمبير، وهي أكبر بـ100 مللي أمبير من بطارية V40e، وتدعم شحنًا سريعًا بقدرة 90 واط، أي أسرع بـ10 واط من الجيل السابق.

كما تتضمن أبرز المواصفات الأخرى تصنيفات IP68 وIP69 لمقاومة الماء والغبار، بالإضافة إلى مكبرات صوت ستيريو مزدوجة.

ويتوفر V50e بلونين جذابين: الياقوت الأزرق واللؤلؤ الأبيض، مع أنماط تصميم فريدة تميز كل وحدة.

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