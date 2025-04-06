شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: OpenAI تعدل خطة الذكاء الاصطناعى لتحسين GPT-5 والان مع تفاصيل الخبر

تعيد شركة OpenAI صياغة خطة طرح نماذج الذكاء الاصطناعي القادمة، وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، سام ألتمان، على مواقع التواصل الاجتماعي أن الشركة ستؤجل إطلاق نموذج اللغة الكبير GPT-5 (LLM) لصالح بعض نماذج التفكير المنطقي الأبسط التي ستُطلق أولاً.

وستطلق العلامة التجارية الآن نماذجَ استدلالية جديدة o3 وo4-mini خلال الأسابيع المقبلة كبديلٍ عن GPT-5 الذي كان ينتظره عشاقه ، في هذه الأثناء، ستعمل OpenAI على تذليل بعض الصعوبات في تطوير LLM قبل إطلاقه النهائي ، ولم تُفصّل الشركة جدولًا زمنيًا محددًا، بل أشارت فقط إلى أن GPT-5 سيكون متاحًا خلال الأشهر المقبلة.

وقال ألتمان في منشور على X : "هناك مجموعة من الأسباب وراء ذلك، ولكن السبب الأكثر إثارة هو أننا سنكون قادرين على جعل GPT-5 أفضل بكثير مما كنا نعتقد في الأصل".

وأضاف "لقد وجدنا أيضًا أنه من الصعب أكثر مما كنا نعتقد أن ندمج كل شيء بسلاسة، ونريد التأكد من أن لدينا القدرة الكافية لدعم ما نتوقع أن يكون طلبًا غير مسبوق".

وأشارت تقارير سابقة إلى أن GPT-5 ربما كان جاهزًا للإصدار في مايو، إلا أن عدة تطورات غير متوقعة ظهرت منذ ذلك الحين، وأشار موقع TechRadar إلى أن OpenAI تواجه على الأرجح مشكلةً في التعامل مع العدد الهائل من المستخدمين الجدد الذين استحوذت عليهم خدمة ChatGPT مؤخرًا، وقفز عدد مستخدميها مؤخرًا من 400 مليون إلى 500 مليون في غضون ساعة تقريبًا، بعد انتشار اتجاه تصميمي مدفوع بأحدث تحديث لتوليد الصور GPT-4o.

ورغم انتظار تحديث GPT-5 منذ فترة طويلة، يُتوقع أن تُمهّد التحديثات التدريجية الطريق لإطلاقه رسميًا. وأشار المنشور إلى أنه بمجرد توفر طرازي o3 وo4-mini، ستُطلق OpenAI منتجات تُسمى o4 و4o ضمن منظومة ChatGPT، وقد يُربك هذا المستخدمين، ولكن مع إطلاق طراز GPT-5، سيتمكن من اختيار النموذج الأنسب لمهمتك.

وسيحصل مستخدمو النسخة المجانية من ChatGPT أيضًا على وصول محدود إلى نموذج GPT-5، مع ذلك، سيتمكن مشتركو Plus وPro من الاستفادة من التطورات القادمة.