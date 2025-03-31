ميرنا وليد - بيروت - حقق الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا نجاحاً لافتاً في هذا الموسم الرمضاني من خلال برنامجه الترفيهي "أكرم من مين" الذي جعل عدد كبير من المشاهدين يربحون جوائز قيّمة للغاية منها سيارات.
وشارك وسام صورا ظهرت فيها الحشود الكبيرة التي اتت من كل المناطق اللبنانية والدول العربية وعلق كاتباً: " حلم والا حقيقة ؟ ما بعرف !! بس اكيد يلي بعرفوا انو رح اشتاق لهالوجوه الطيبة ، و لهالايام الحلوة . إلى اللقاء !!! "
وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور وسام واكدوا على حبهم الكبير له ولما قدمه.
كانت هذه تفاصيل خبر وسام حنا بأول تعليق بعد انتهاء هذا الموسم من "أكرم من مين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.