وسام حنا بأول تعليق بعد انتهاء هذا الموسم من "أكرم من مين"

ميرنا وليد - بيروت - حقق الممثل ومقدم البرامج اللبناني وسام حنا نجاحاً لافتاً في هذا الموسم الرمضاني من خلال برنامجه الترفيهي "أكرم من مين" الذي جعل عدد كبير من المشاهدين يربحون جوائز قيّمة للغاية منها سيارات.



وشارك وسام صورا ظهرت فيها الحشود الكبيرة التي اتت من كل المناطق اللبنانية والدول العربية وعلق كاتباً: " حلم والا حقيقة ؟ ما بعرف !! بس اكيد يلي بعرفوا انو رح اشتاق لهالوجوه الطيبة ، و لهالايام الحلوة . إلى اللقاء !!! "

وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع منشور وسام واكدوا على حبهم الكبير له ولما قدمه.