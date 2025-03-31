ميرنا وليد - بيروت - ودعت الفنانة اللبنانية نيكول سابا شخصية "رقية العسكري" التي ادتها في مسلسل "وتقابل حبيب" التي قدمتها خلال شهر رمضان المبارك. وشاركت صورا لها عبر حسابها الخاص من المسلسل وعلقت : "ومن الحب ما قتل!

كده انتهى مصير رقية العسكري.. الست الجبروت الي خدت مني كل طاقتي وتعبتني واستفزتني وفي نفس الوقت "عجبتني" لدرجة خلتني اعيشها واجسدها بكل تفاصيلها ووصلتني اكرّه الناس فيا..وده كان سيف دو حدّين..واعترف انها مغامرة جريئة.. اني اوصل الشخصية على حساب كره الناس لي.. "مش سهلة.. بس مستاهلة"

يا رب تكونوا استمتعوا معانا وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم واشوفكم دايماً باعمال تنال اعجابكم واعدكم المرة الجاية حتدعولي في كل كومنتاتكم بالخير والحب وليس الشر والكره واستروا ما شفتوا مننا.. بحبكم"

كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا تودع شخصية "رقية العسكري" بهذه الكلمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.