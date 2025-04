إتهامات بالاغتـ صاب تلاحق راسل براند في بريطانيا مجدداً

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، اتهامات رسمية للنجم الكوميدي راسل براند تتعلق بالإغتصاب والاعتداء الجنسي، وذلك بعد تحقيقات استمرت شهورًا استنادًا إلى شكاوى عدد من النساء، وأعلنت شرطة لندن أن براند، البالغ من العمر 50 عامًا، يواجه تهمة واحدة بالإغتصاب، وأخرى بالاعتداء الجنسي بدون رضا، إلى جانب تهمة بالاغتصاب الفموي، وتهمتين إضافيتين بالاعتداء الجنسي.

وتعود هذه الوقائع إلى الفترة بين عامي 1999 و2005، وكانت هذه الاتهامات قد ظهرت لأول مرة في سبتمبر 2023، إثر تحقيق استقصائي مشترك بين قناة Channel 4 وصحيفة The Sunday Times، حيث ادّعت أربع نساء تعرضهن للاعتداء أو الاغتصاب من قبل براند.

راسل براند نفى كل الاتهامات، مؤكداً أن جميع علاقاته كانت consensual (برضى الطرفين)، وعبّر عن استغرابه من توقيت ظهور هذه القضايا، ملمّحًا إلى وجود دوافع خفية خلفها. ومع ذلك، لم تظهر أدلة تدعم وجود دوافع سياسية.

ومن المقرر أن يمثل براند أمام محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن في 2 ايار المقبل، وفق ما أعلنته دائرة الادعاء الملكية، التي أكدت حقه في محاكمة عادلة بعد مراجعة الأدلة المتوفرة.

يُذكر أن براند عرف بأسلوبه الكوميدي الصادم، وشارك في عدة أعمال تلفزيونية وسينمائية، أبرزها فيلم "Get Him To The Greek"، كما كان متزوجًا من المغنية كاتي بيري، ويقيم حاليًا في الولايات المتحدة حيث يقدّم محتوى عبر الإنترنت يركّز على الصحة النفسية ونظريات المؤامرة.