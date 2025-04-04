نضال الشافعي ينعى زوجته بكلمات مؤثرة ويعلن موعد العزاء

ميرنا وليد - بيروت - نعى الممثل المصري نضال الشافعي زوجته الراحلة عبر منشور مؤثر على حسابه ، في أول تعليق له بعد وفاتها.

ونشر الشافعي صورة سوداء كُتب عليها آية قرآنية: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون"، وعلّق قائلاً: "((وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون))، سيقام العزاء غداً السبت الموافق 5 من نيسان عقب صلاة المغرب بالمجمع الإسلامي بالشيخ زايد. أسألكم الدعاء لزوجتي بالرحمة والمغفرة."

وقد تفاعل عدد كبير من المتابعين وزملائه في الوسط الفني مع المنشور، معبرين عن حزنهم الشديد ومساندتهم له في هذا المصاب الجلل.