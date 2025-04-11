شكرا لقرائتكم خبر عن الوثائقية.. محاولات وقيعة بين شكوكو وإسماعيل ياسين تنتهي بانفصالهما سينمائيا والان مع تفاصيل الخبر

انتقل فيلم "شكوكو"، المذاع لأول مرة على قناة الوثائقية، لمرحلة المنافسة الشرسة بين محمود شكوكو واسماعيل ياسين في السينما خلال بداية الخمسينات ونجاح الوقيعة بينهم، حيث كانت العلاقة بينهما قوية للغاية وكان في بينهم حلم فني.

وتحدث النقاد في فيلم "شكوكو" على أن اسماعيل ياسين كان يحلم بنجومية السينما بينما كان يحلم شكوكو بالالتحام بالجماهير ثم المنافسة القوية بين الطرفين خلال هذه الفترة، ثم حصل نوع من الوقيعة ونجحت في التفرقة بين الثنائي ولم يلتقوا سينمائيا نهائيا بعد هذه الوقيعة.

وكشف الفيلم الدور البارز الذى لعبه "شكوكو" فى تطوير المونولوج الشعبى، وإحياء فن "الأراجوز"، كما يرصد دوره الوطنى فى كثير من المحطات التاريخية المهمة، سواء ضد الاحتلال البريطانى، أو لدعم المجهود الحربى المصرى، وصولًا إلى مشهد تكريمه من الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ تقديرًا لعطائه الفني.

