شكرا لقرائتكم خبر عن دياب: تليفزيون الاحتلال هاجمني بسبب صورتي مع الوشق المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم دياب، خلال ندوة تكريمه بتليفزيون الخليج 365، عن كواليس مهاجمة تلفزيون الاحتلال له حيث قال: عندما علمت بموضوع هجوم الوشق المصري على بعض أفراد جيش الاحتلال، انتابني شعور سعادة كبيرة، فأي شيء يحدث ولو حتى صغير يكون سببًا في مضايقتهم بالتأكيد سيسبب لي سعادة، فأنا مصري أحب بلدي جدًا مثلي مثل كل المصريين.

وتابع: وضعت زوجتي صورتي بجانب الوشق المصري عن طريق خاصية الذكاء الاصطناعي، وقمت بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ثم وجدت تفاعل كبير جدًا عليها، ووجدت تليفزيون الإحتلال يقوم بنشرها ويقولوا أنني أقوم بالتحريض عليهم، وهذه لم تكن المرة الأولى التي يقوموا فيها بنشر صورتي، فأثناء عرض مسلسل مليحة الذي ناقش القضية الفلسطينية قاموا كذلك بنشر صورتي في تلفزيونهم أكثر من مرة.

وشارك في بطولة مسلسل قلبي ومفتاحه بجانب دياب، النجم آسر ياسين والنجمة مي عز الدين، أشرف عبد الباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.

وناقش مسلسل قلبي ومفتاحه فكرة "المحلل" القانوني بعد تطليق الزوجة 3 مرات، من خلال شخصية سعد سائق الأوبر الذي يبلغ من العمر 40 عاما، ولم يتزوج بسبب والدته التي ترفض جميع المرشحات، وحينما يلتقي ميار يشعر بانجذاب شديد نحوها، أما ميار فهي مطلقة ثلاث مرات من سعد، تاجر الأدوات المنزلية، وترغب في عدم العودة إليه، لكنها تخشى حرمانها من ابنها، وتبحث عن محلل" بشرط أن تختاره بنفسها، وتتطور الأحداث عندما تعرض ميار على عزت الزواج ما يغير مسار حياته بشكل غير متوقع.

