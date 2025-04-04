"المشروع X" أول فيلم عربي بتقنية IMAX .. بطولة كريم عبد العزيز

ميرنا وليد - بيروت - طرح السيناريست المصري أحمد حسني مع الشركة المنتجة للعمل عن الملصق الرسمي لفيلم "المشروع X"، من بطولة الممثل المصري كريم عبد العزيز، والمقرر إطلاقه في صالات السينما خلال شهر أيار 2025.



الملصق يُظهر كريم عبد العزيز من الخلف، أمام حرف "X" أحمر ضخم، بينما ينعكس في الخلفية معبد أثري، ما يلمح إلى أجواء الفيلم المليئة بالغموض والمغامرات.

كريم كان قد شارك صورة من كواليس الفيلم عبر حسابه، ظهر فيها برفقة إياد نصار، ياسمين صبري، وأحمد غزي، مؤكداً عرض الفيلم في ايار المقبل.

يُذكر أن العمل كان يحمل في بداياته اسم "الأرض السوداء كميت" قبل تغييره إلى "المشروع X".

تدور قصة الفيلم حول شخصية "يوسف الجمال"، عالم متخصص في علم المصريات، ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر تمتد من مصر إلى الفاتيكان، ثم إلى أميركا اللاتينية، وصولاً إلى عرض البحر، في محاولة لإثبات نظرية غريبة تتعلق بسر بناء الهرم الأكبر "خوفو".

الفيلم ينتمي لفئة المغامرات والتشويق، ويستكشف ألغازاً تاريخية عميقة بأسلوب عالمي، وقد تم تصويره في أربع دول هي: مصر، تركيا، إيطاليا، وإسبانيا. كما أنه أول عمل سينمائي عربي يُعرض بتقنية IMAX، وفق ما أكده صناع العمل.