شكرا لقرائتكم خبر عن هل العصائر الصحية تزيد الوزن؟.. تقرير يوضح والان مع تفاصيل الخبر

هل تعتبر عصيرك اليومي الخيار الأمثل للصحة؟ ربما عليك إعادة التفكير، وفقا لخبراء التغذية فإن عصيرك الذي تظنه "صحيًا" قد يكون مليئًا بالسكر ويفتقر إلى العناصر الغذائية الهامة، تابع القراءة لتتعرف على كيفية تحسين مذاق عصيرك وجعله مفيدًا لصحتك حقًا، بحسب موقع تايمز ناو.

فخ السكر

من أبرز مشكلات العصائر محتواها من السكر. حتى لو لم تُضف سكرًا بشكل مباشر، فإن الفواكه غنية بسكر الفركتوز بشكل طبيعي، وعند مزجها، تتكسر أليافها. هذا يسهل على جسمك امتصاص السكر بسرعة.

وتؤيد دراسة نُشرت في المجلة الطبية البريطانية هذا الرأي أيضًا، حيث كشفت أن الإفراط في تناول عصائر الفاكهة والمشروبات المحلاة - حتى تلك التي تُعتبر "طبيعية" - يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

إضافة مكونات مثل العسل أو الزبادي المحلى أو عصائر الفاكهة الأخرى يُفاقم المشكلة. والنتيجة؟ ارتفاع في مستوى السكر في الدم قد يؤدي إلى مقاومة الأنسولين، وزيادة الوزن، وتقلبات في مستويات السكر في الدم.

السعرات الحرارية السائلة

على عكس مضغ الطعام الصلب، فإن شرب العصائر لا يُشعر الدماغ دائمًا بالشبع. وهذا يعني أنك قد تستمر في استهلاك السعرات الحرارية دون أن تدرك الكمية المتناولة.

قد يبدو مشروب السموذي المصنوع من الموز وزبدة الجوز والشوفان ومساحيق البروتين صحيًا، لكن الكوب الواحد منه قد يتجاوز بسهولة 400-500 سعر حراري. وإذا كنت تتناوله بالإضافة إلى وجباتك، فإنك تضيف سعرات حرارية إضافية دون وعي، دون الشعور بالشبع الذي توفره الأطعمة الصلبة.

أظهرت دراسات نُشرت في مجلة Appetite أن السعرات الحرارية السائلة أقل إشباعًا من الأطعمة الصلبة، مما يؤدي غالبًا إلى الإفراط في الاستهلاك.

اختلال التوازن الغذائي

في حين أن العصائر لديها القدرة على أن تكون غنية بالعناصر الغذائية، إلا أن العديد منها يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات ويفتقر إلى كمية كافية من البروتين أو الألياف أو الدهون الصحية لتثبيت مستويات السكر في الدم وإبقائك شبعانًا.

كثيرًا ما يضيف الأشخاص كمية كبيرة من الفاكهة، لكنهم ينسون موازنة ذلك بالخضروات والبروتين والدهون الصحية هذا يمنح السموذي مذاقًا رائعًا، ولكنه يفتقر إلى القيمة الغذائية المتوازنة.

لتحسين قيمة العصير الغذائية بشكل حقيقي، يوصي الخبراء بإضافة

الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب.

حليب المكسرات غير المحلى.

الدهون الصحية مثل بذور الكتان أو بذور الشيا.

ملعقة كبيرة من البروتين (مثل الزبادي اليوناني أو مسحوق البروتين).

هل يجب عليك التوقف عن تناول العصائر تمامًا؟

العصائر ليست عدوًا، ولكن يجب تناولها بوعي واعتدال. اعتبرها مكملًا غذائيًا، وليست بديلًا للوجبات إلا إذا صُممت خصيصًا لهذا الغرض."

كيفية صنع عصير صحي؟

- التزم بالفواكه ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض مثل التوت والتفاح والبرتقال.

- أضف البروتين والألياف مثل اللبن الرائب أو البذور أو مغرفة من مسحوق البروتين.

- راقب حجم حصصك، فقد يكون نصف كوب هو كل ما تحتاجه.

- تجنب الإضافات السكرية مثل الزبادي المنكه أو العسل أو الشراب.

يمكن أن تكون العصائر جزءًا من نظام غذائي صحي، ولكن فقط عندما تتحكم في مكوناتها.