شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعد "الكبسولة" وسيلة منع حمل آمنة؟.. استشارى نساء تجيب والان مع تفاصيل الخبر

كبسولة منع الحمل أحد أهم وسائل منع الحمل الآمنة، حسبما أكدت الدكتورة ميرفت فؤاد استشاري النساء والتوليد قصر العينى، موضحة أن الكبسولة التي توضع تحت الجلد في مكان التركيب في الذراع لها الكثير من الفوائد، وتعتبر أحد أهم وأبرز الوسائل الآمنة التي تعزز من تأجيل الحمل فيما يزيد عن ثلاث سنوات.

فوائد كبسولة منع الحمل

- يمكنها تأجيل الحمل أكثر من ثلاث سنوات.

- يمكن استخدامها مع الرضاعة.

- لا تؤثر مطلقًا على القدرة على تحريك الذراع.

- يمكن بسهولة الحمل مرة أخرى بعد إزالتها وفقًا لرؤية الطبيب المتابع.

- يمكن استخدامها بعد الولادة مباشرة.

- تمنع نزول الدورة الشهرية لأنها لا تتخزن في الجسم.

هل تتسبب كبسولة منع الحمل في بعض الأعراض الجانبية؟

- أكدت دكتورة ميرفت أن هناك بعض الأعراض المؤقتة للكبسولة، والتي من بينها:

- أن تشعر المرأة بآلام بسيطة عند التركيب، ينتهي الأمر خلال أيام.

- يمكن أن يحدث بعض النزول لقطرات الدم في غير وقت الدورة الشهرية، ولكن يقل تدريجيًا.

- يمكن أن تشعر المرأة بألم خفيف في الرأس يزول بعد أيام، وألم خفيف في الثدي أيضًا، وتغير بسيط في الوزن.

ما علامات الخطر للكبسولة؟

- يجب حينها الذهاب للطبيب المختص إذا ظهرت بعض الأعراض التي تظهر على الكبسولة، يمكن حينها أن تذهب المرأة للطبيب المختص للكشف عن السبب، والتي من بينها:

- آلام شديدة في أسفل البطن.

- حدوث نزيف شديد مستمر لأكثر من 8 أيام.

- ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

- سخونة أو احمرار مكان تركيب الكبسولة.