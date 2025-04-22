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ارتفاع ضغط الدم مشكلة صحية شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ومن أسهل الخطوات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم اختيار أطعمة صحية، حيث أن الأطعمة التي نختارها يوميًا مهمة لصحة قلبنا، حيث تُظهر الأبحاث المتعلقة بارتفاع ضغط الدم أن الأطعمة التي نتناولها يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم والتحكم فيه، بحسب موقع heartfoundation.

لو بتعانى من ارتفاع ضغط الدم.. 5 أطعمة احرص عليها الخضراوات

يرتبط تناول 4-5 حصص من الخضراوات بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

اختر تشكيلة متنوعة من الفواكه والخضراوات. فالألوان المختلفة توفر عناصر غذائية صحية متنوعة.

الفاكهة

الفاكهة جزءًا من نظام غذائي صحي لعلاج ارتفاع ضغط الدم، فمثل الخضراوات، تُعد الفاكهة مصدرًا غنيًا بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والألياف.

أضف حفنة من التوت إلى الزبادي، أو قطعة فاكهة مع المكسرات كوجبة خفيفة منشطة.

الحبوب الكاملة

قد يكون هذا الأمر مفاجئًا بعض الشيء، نظرًا لأن بعض الحميات الغذائية الرائجة تتجنب الأطعمة التي تحتوي على الحبوب الكاملة مثل الخبز أو حبوب الإفطار، إلا أن تناول الحبوب الكاملة بانتظام يرتبط بصحة القلب وانخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

تناول كميات كبيرة من الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 30%.

اختر أنواعًا من الحبوب الكاملة من أطعمتك المعتادة: معكرونة وأرز من الحبوب الكاملة، خبز من الحبوب الكاملة، حبوب إفطار كاملة أو غنية بالألياف مثل الشوفان المطحون

منتجات الألبان قليلة الدسم

الجمع بين الخضراوات والفواكه والحبوب الكاملة مع منتجات الألبان قليلة الدسم وغير المنكهة، مثل الحليب والزبادي، يُقلل ضغط الدم بشكل أكبر مقارنةً بزيادة تناول الفاكهة والخضراوات وحدها.

اختر الحليب والجبن والزبادي قليل الدسم وابحث عن طرق لإدراج هذه الأطعمة كوجبة خفيفة مُغذية.

المكسرات والبذور

المكسرات والبذور لذيذة ومغذية. تُوفر المكسرات والبذور دهونًا صحية غير مُشبعة، وبروتينات، وفيتامينات، ومعادن.

تُعد المكسرات والبذور والبقوليات جزءًا أساسيًا من أنماط التغذية الصحية، لذا حاول تضمين بعض المكسرات والبذور العادية غير المملحة في وجباتك اليومية. تُعادل الحصة الواحدة من المكسرات أو البذور 30 جرامًا، أو حفنة صغيرة.

يرتبط تناول المكسرات بانتظام بانخفاض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) والكوليسترول الكلي في الدم، ولا يؤدي إلى زيادة الوزن.