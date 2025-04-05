شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم 40 يوم لـحسام داغر فى أمريكا .. 30 مايو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان حسام داغر عن موعد طرح فيلم 40 يوم، وعلق عبر صفحته الشخصية على فيس بوك، قائلا: "عرض فيلم 40 يوم في السينمات الامريكية يوم 30 مايو المقبل".



فيلم 40 يوم فكرة mira victor عن قصص حقيقية عن الهجرة غير الشرعية لأمريكا عن طريق حدود المكسيك، واسم الفيلم هو فترة الأحداث التي تستغرقها الرحلة المؤلمة لمدة أربعين يومًا عبر الحدود من كولومبيا، مروراً بنيكاراجوا عبورًا بالمكسيك لدخول الولايات عن طريق ولاية كاليفورنيا.



تدور الأحداث حول رجل مصري وزوجته الحامل يحاولان العبور عبر رحلة الموت بين الغابات والأنهار والجبال بحثًا عن مستقبل أفضل لابنه القادم ويتقابل خلال الرحلة مع العديد من الجنسيات الباحثة عن الحلم الأمريكي وتربطهم ببعض علاقات إنسانية متعددة.







الفيلم بطولة العديد من الممثلين من أمريكا وأمريكا اللاتينية والهند وأرمينيا وأفريقيا ما يجعل الفيلم ناطق بالعديد من اللغات تربطه الترجمة الإنجليزية لمصداقية الأحداث ومتوقع طرح الفيلم في دور السينما الأمريكية في بداية 2025.



وأكد حسام داغر أنه ينتظر عرض الفيلم ويعتبره خطوة مهمة في حياتي الفنية وقفزة كبيرة في السينما الأمريكية العالمية.