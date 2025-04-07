الامارات | شجار على دكة البدلاء يتسبب بمعاقبة لاعبين في نادٍ إسباني (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال نادي ريال بلد الوليد متذيل ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه سيعاقب اثنين من لاعبيه بعدما كادا أن يشتبكا بالأيدي على مقاعد البدلاء خلال الهزيمة 4-صفر على أرضه أمام خيتافي، أمس الأحد.

وتوترت الأعصاب في بلد الوليد المهدد بالهبوط عندما اضطر المدافع السويسري إراي تشومارت للإمساك بالمدافع لويس بيريز بينما بدا أنه يحاول لكم زميله خوانمي لاتاسا أثناء جلوسهما على مقاعد البدلاء.

وقال النادي في بيان: "نادي بلد الوليد يود أن يعرب عن إدانته الشديدة للواقعة التي حدثت اليوم (أمس) في الملعب.

وأضاف بلد الوليد: "نأسف بشدة للصورة التي أظهرها لاعبونا. يجب أن يتحول الإحباط الذي نعاني منه جميعا إلى مزيد من الالتزام وسلوك وأداء أفضل، لا إلى انقسام وتحدي ومواجهة.

"لذلك، دفاعا عن صورة ومكانة النادي واحتراما لبقية زملائنا في الفريق وخاصة جماهيرنا، فإن نادي ريال بلد الوليد سيطبق لوائحه الانضباطية العامة على اللاعبين الاثنين".

ووقعت الحادثة في الدقيقة 66 من مباراة بلد الوليد على أرضه ضد خيتافي، عندما كان متأخرا بثلاثة أهداف ولعب بعشرة لاعبين بعد طرد ماريو مارتن ببطاقة حمراء مباشرة في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأظهرت لقطات مصورة لمنصة دازون اللاعبين وهما يتجادلان لأكثر من دقيقة أثناء جلوسهما على مقاعد البدلاء حتى قام بيريز بمحاولة ضرب زميله بسلسلة من اللكمات، واضطر تشومارت الذي كان يجلس بينهما للسيطرة عليه.

ويظهر الفيديو بيريز وهو يغادر مقاعد البدلاء ويتجه إلى غرف الملابس بعد ذلك بقليل، قبل أن يسجل دومينجوس دوراتي الهدف الرابع لخيتافي ليحسم الفوز ويدفع بلد الوليد، متذيل الترتيب، للاقتراب من الهبوط مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم.

ويحتل الفريق المركز الأخير في الدوري برصيد 16 نقطة متأخرا بفارق 14 نقطة عن ألافيس صاحب المركز 17 أول مراكز الأمان.