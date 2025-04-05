شكرا لقرائتكم خبر عن على الحجار يتألق بروائع فريد الأطرش فى حفل 100 سنة غنا بدار الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم الكبير علي الحجار حفلاً غنائيًا ضمن مشروع 100 سنة غنا في دار الأوبرا المصرية على خشبة المسرح الكبير، وقدم الحجار خلال الحفل تكريم اسم الراحل فريد الأطرش، بباقة كبيرة من أغانيه الذى تفاعل معها الحضور .



على الحجار



حفل 100 سنة غنا



حفل على الحجار

وطرح مؤخرا النجم الكبير على الحجار أحدث أغانيه التى تحمل اسم "بخاف من عيد ميلادى"، ويروى فيها الحجار فكرة التقدم في العمر، من الطفولة والمراهقة والشباب حتى سن الرُشد، ثم الشيخوخة، بين البراءة والأحلام والبحث عن الذات والتأقلم مع الحياة وضغوطها.

وتقول كلمات الأغنية: "من يوم ما بقيت جنين ولحد 4 سنين.. كان قلبي له عنين بتشوف الطيبين.. عيل في التختة قاعد بتعلم أبجدية.. في عنيا الدنيا لسه وردية ومية مية.. في العيد باخد عيدية.. ودموعي اللي في عنيا لساهم محبوسين.. وسنين بتجيب سنين.. وأنين بيجيب أنين"، الأغنية من فكرة وإنتاج محمد التابعي وكلمات حسام إبراهيم ولحن وتوزيع ميكس وماستر أحمد شعتوت.

وأحيا على الحجار مؤخرا حفلاً غنائياً على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن سلسلة عروض المشروع الفنى 100 سنة غنا، حيث قدم الحجار أمسية غنائية لتكريم اسم شقيقه الفنان الراحل أحمد الحجار بمشاركة النجمين أنوشكا، وأحمد علي الحجار ومن إخراج عصام السيد.