شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان يهزم بيك سيجد فى دوري أبطال أوروبا لكرة اليد وتألق يحيى خالد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزًا صعبًا على نظيره بيك سيجد المجري بنتيجة 31-30، في لقاء الذهاب من الدور التأهيلي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد لموسم 2024-2025.

وشهدت المباراة، التي نقلتها قناة أون سبورت 2، تألق النجم المصري يحيى خالد، الذي قدم أداءً مميزًا وساهم في تحقيق فريقه الانتصار.

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الإياب يوم الخميس 3 أبريل المقبل، لحسم المتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

وفي لقاء آخر ضمن نفس الدور، تمكن فريق أورلين ويسلا بلوك البولندي من تحقيق الفوز على نانت الفرنسي بنتيجة 28-25، على أن تُقام مواجهة الإياب أيضًا يوم الخميس 3 أبريل لحسم بطاقة التأهل.

ويترقب عشاق كرة اليد اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما حجزت أربعة أندية مقاعدها رسميًا، وهي:

سبورتنج لشبونة البرتغالي، بقيادة حارس المرمى المصري محمد علي.

فيزبريم المجري، الذي يضم النجم المصري يحيى الدرع، لكنه يغيب عن المباريات بسبب تعافيه من إصابة في الرباط الصليبي.

بجانب برشلونة الإسباني، ألبورج هاندبولد الدنماركي.

وتتنافس 8 أندية على 4 بطاقات متبقية في الدور ربع النهائي، حيث تُقام المباريات التالية:

باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة يحيى خالد × بيك سيجد المجري.

دينامو بوخارست الروماني بقيادة علي زين × ماجديبورج الألماني.

كيلسي البولندي بقيادة حسن قداح × فوكس برلين الألماني.

نانت الفرنسي × ويسلا بلوك البولندي.

تُنقل مباريات البطولة عبر قناة أون سبورت، بعدما حصلت الشركة المتحدة للرياضة على حقوق البث التليفزيوني بداية من الدور التأهيلي لربع النهائي، مرورًا بمباريات ربع النهائي، ونصف النهائي، ومباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحتى المباراة النهائية.

وتُعد دوري أبطال أوروبا لكرة اليد البطولة الأهم والأقوى على مستوى الأندية، حيث تضم نخبة من الفرق الكبرى التي تزخر بألمع نجوم اللعبة، في صراع شرس من أجل الظفر بالكأس الأغلى.