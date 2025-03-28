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إصابة بالفخذ تبعد أولمو ثلاثة أسابيع عن برشلونة

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إصابة بالفخذ تبعد أولمو ثلاثة أسابيع عن برشلونة

الرياص - اسماء السيد - : يواجه داني أولمو، لاعب وسط برشلونة الإسباني، خطر الغياب ثلاثة أسابيع عن ملاعب كرة القدم، بسبب الإصابة، ما سيبعده عن ذهاب ربع نهائي ضد بوروسيا دورتموند الألماني.

وأصيب أولمو بفخذه الأيمن الخميس خلال الفوز على أوساسونا 3 0 في مباراة مؤجلة من الذي يتصدره الفريق الكاتالوني.

سيغيب عن مباريات فريقه ضد جيرونا في الدوري هذا الأسبوع، ثم إياب نصف نهائي الكأس ضد أتلتيكو مدريد، والمواجهة ضد دورتموند في 9 نيسان/أبريل.

قال النادي في بيان الجمعة "أكدت الفحوص التي خضع لها صباحا أن داني أولمو يعاني من تمزق في العضلات المقربة لقدمه اليمنى. يحتاج نحو ثلاثة أسابيع من أجل التعافي".

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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