شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور | شاهد رجال الأمن.. أعين ساهرة لحماية ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثقت الكاميرات، جهود رجال الأمن ووقفاتهم الإنسانية، بمختلف مواقعهم، بالحرمين الشريفين، خلال موسم شهر رمضان المبارك 1446 هـ.

وتكشف اللقطات عن جهود كبيرة، وسط أعين ساهرة لحماية ضيوف الرحمن، وسواعد لا تكل عن تقديم العون والعطاء والمساعدة، وتعزيز الأمن والانسيابية، بما أسهم في راحة وسلامة المعتمرين والمصلين والزوار.

جهود رجال الأمن لخدمة المعتمرين وبذل رجال الأمن، جهودا كبيرة لخدمة المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام خلال الشهر الفضيل وأيام عيد الفطر المبارك، بالمسجد الحرام وساحاته وأدواره وأروقة المسجد النبوي، للحفاظ على الأمن ومساعدة المحتاجين وكبار السن.



هذا فضلًا عن تسهيل حركتهم وتنقلهم، وقدموا صورا إنسانية رائعة في التنظيم وإدارة الحشود ومساعدة المحتاجين.

ما أسهم في نجاح الموسم، وتوفير أجواء تعبدية خاشعة للقاصدين وسط انسيابية وأمان.