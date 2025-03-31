شكرا لبحثكم عن خبر شاهد أحد صورت لرئيس الوزراء في شوارع عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، تحية تقدير واعتزاز لمنتسبي شرطة المرور على جهودهم الميدانية في تنظيم حركة المرور وضمان انسياب الحركة في شوارع العاصمة المؤقتة عدن، خاصة مع ازدحام العيد، والتصدي للمخالفات والممارسات المسيئة لاستخدام الشارع ووقوع حوادث مرورية.

وتبادل دولة رئيس الوزراء خلال زيارته الميدانية في عدد من شوارع العاصمة المؤقتة عدن، اليوم الاثنين، مع رجال المرور المناوبين التهاني بعيد الفطر المبارك، مقدماً لهم الشكر والتقدير على جهودهم وتفانيهم في أداء واجباتهم لخدمة المواطنين وتطبيق القانون.

وحث الدكتور أحمد عوض بن مبارك منتسبي شرطة المرور على التعامل المهني مع المواطنين، مؤكداً على احترام الجميع بما فيهم المسؤولين لرجال الخدمة العامة وأنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أي حالات تجاوز او اعتداءات على رجال المرور.

بدورهم، عبر منتسبو المرور عن تقديرهم لدولة رئيس الوزراء وما يقوم به من جهود في هذه الظروف الاستثنائية، مشيرين إلى سير العمل وضبط انسياب الحركة المرورية وما شهدته من تحسن خلال الفترة الأخيرة.