محكمة إسبانية تُبطِل إدانة نجم برشلونة السابق البرازيلي داني ألفيش بتهمة الاغتصاب

الرياص - اسماء السيد - مدريد : أبطلت محكمة الاستئناف في برشلونة إدانة نجم نادي برشلونة السابق لكرة القدم البرازيلي داني ألفيش بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام بتهمة اغتصاب شابة عام 2022 في ملهى ليلي، وفق ما أعلنت الجمعة.

وبررت المحكمة في بيان صحافي قرارها بأن إدانة الدولي البرازيلي السابق الذي صدر بحقه الحكم في شباط/فبراير 2024، "اتسمت بسلسلة من النواقص وعدم الدقة والتناقضات في ما يتعلق بالحقائق والتقييم القانوني وعواقبه".

وبناء على ذلك، قبل قضاة المحكمة الأربعة "بالإجماع" الاستئناف الذي قدمه فريق دفاع اللاعب السابق و"ألغوا" إدانته بحسب البيان الصحافي.

كما رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النيابة العامة التي طالبت برفع عقوبة ألفيش إلى تسعة أعوام سجنا نافذا، وفق المصدر ذاته.

وحُكم على ألفيش في 22 شباط/فبراير 2024 بالسجن لمدة أربعة أعوام ونصف العام. أُمر بدفع 150 ألف يورو لضحيته، وفرضت المحكمة عليه أيضا خمسة أعوام من الإفراج المشروط عند إطلاق سراحه من السجن، ومنع الاقتراب من ضحيته لمدة تسعة أعوام ونصف العام.

ومع إلغاء إدانته، تم التخلي عن كل هذه "التدابير الاحترازية"، وفق ما أفادت محكمة الاستئناف في برشلونة.

وخرج ألفيش، البالغ من العمر 41 عاما، من السجن في آذار/مارس 2024 بعد دفعه كفالة مالية قدرها مليون يورو، وذلك بانتظار الاستئناف.

وحُكم على ألفيش، أحد أكثر اللاعبين تتويجا في العالم، بالسجن بتهمة اغتصاب شابة في حمام بملهى ليلي في برشلونة في الساعات الأولى من 31 كانون الأول/ديسمبر 2022.

واحتاج النجم السابق لأندية برشلونة الاسباني ويوفنتوس الايطالي وباريس سان جرمان الفرنسي الى خمسة أيام لجمع مبلغ الكفالة.

وأدخل ألفيش إلى السجن بعد توقيفه في كانون الثاني/يناير 2023. وطلب فريقه القانوني مرارا إطلاق سراحه بكفالة، لكن المحكمة رفضت الطلب دائما على أساس أنه قد يهرب، لاسيما أن البرازيل لا تقوم بتسليم مواطنيها عندما يُحكم عليهم في بلدان أخرى.

وانتقد رئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الافراج بكفالة عن ألفيش، قائلا في حينها إن "الأموال التي يمتلكها دانيال ألفيش ... لا يمكنها إعادة شراء جريمة رجل ضد امرأة +اغتصبها+"، فيما أعرب المنتخب البرازيلي في حينها عن "تضامنه مع الضحية".

وقالت الضحية خلال الإدلاء بشهادتها إن ألفيش أجبرها بعنف على ممارسة الجنس في حمام خاص بالملهى الليلي على الرغم من توسلها إليه للسماح لها بالرحيل، مما تسبب لها في "الألم والرعب".

ونفى ألفيش الذي ينحدر من عائلة فقيرة في جوازيرو بولاية باهيا البرازيلية، في البداية معرفته بالمرأة في مقابلة تلفزيونية قبل أن يقرّ لاحقا بممارسة الجنس معها قائلا إنه تم بالتراضي. وقال لصحيفة "لا فانغارديا" في حزيران/يونيو 2023 إنه اضطر للكذب خشية أن تتركه زوجته.

ويعتبر ألفيش أحد أعظم المدافعين في العالم، حيث فاز بـ42 لقبا خلال مسيرته الناجحة، في حين كانت ذروة مسيرته بقميص برشلونة بين عامي 2008 و2016 عندما فاز بـ23 لقبا. تعاقد في حزيران/يونيو 2022 مع فريق بوماس أونام المكسيكي الذي فضّل فسخ عقده معه بعد وقت قصير من اعتقاله.

دافع عن ألوان منتخب البرازيل في 126 مباراة دولية، بعدما استهل مسيرته معه في تشرين الأول/أكتوبر 2006. توّج مع "سيلسياو" بلقب كوبا أميركا مرتين وبالذهب الأولمبي في طوكيو عام 2021.