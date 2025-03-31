شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 39.4 مليون م3.. نجاح خطة "المياه الوطنية" بالحرمين الشريفين والان نبدء بالتفاصيل

خدمات المياه في الحرمين الشريفين

توفير خزن استراتيجي وتشغيلي

49.9 ألف فحص مخبري للمياه

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المياه الوطنية نجاح خطتها التشغيلية والفنية لتوفير المياه وإدارتها لموسم رمضان للعام 1446هـ بالحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة.ووزعت أكثر من (39.4) مليون متر مكعب، منها (21.2) مليون متر مكعب في مكة المكرمة، ويقابلها (18.2) مليون متر مكعب في المدينة المنورة.وأوضحت الشركة أن نجاح خطتها التشغيلية لموسم رمضان 1446هـ جاء بعد توفيق الله ونتاجًا للتخطيط والاستعداد لهذا الموسم منذ وقت مبكر.وذلك بهدف المحافظة على مستوى جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار وضيوف الرحمن.وبينت أن ساعات ضخ المياه في الأحياء المخدومة بشبكات المياه بلغت 21 ساعة يوميًا، وبضخ مستمر على مدار 24 ساعة إلى الحرمين الشريفين.وأوضحت أن خطتها التشغيلية تضمنت توفير خزن استراتيجي وتشغيلي بسعة تجاوزت (5.1) ملايين متر مكعب منها (2.6) مليون متر مكعب في مكة المكرمة و (2.48) مليون متر مكعب بالمدينة المنورة.هذا علاوة على تجهيز القوى البشرية العاملة، وفرق التشغيل والصيانة المجهزة بالمعدات والآليات الحديثة لمباشرة جميع الأعمال الميدانية وفق أعلى المعايير.بالإضافة إلى تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" لضمان استمرار توفير المياه خلال موسم رمضان.وحرصت الشركة على تقديم أرقى الخدمات للزوار والمعتمرين وضمان جودة المياه المقدمة لهم من خلال سحب العينات بشكل مستمر، وتحليلها مخبريًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة.وأشارت إلى إجراء أكثر من(49.9) ألف فحص مخبري للمياه، منها (27) ألف بمكة المكرمة و(22.9) ألف فحص مخبري بالمدينة المنورة، وذلك للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمعايير المحددة.وأكدت أن هذا النجاح جاء بتضافر الجهود، والإعداد المسبق للخطط التشغيلية والاستراتيجية، واستمرارًا لما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- وحرصها الدائم على تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من معتمرين وزوار، وتوفير جميع الخدمات والسبل التي تعينهم وتمكنهم من أداء مناسكهم وعباداتهم بيسر وطمأنينة.وكانت أعلنت الشركة توزيع أكثر من 15.8 مليون متر مكعب من المياه خلال العشر الأوائل من الشهر الفضيل في مكة المكرمة والمدينة المنورة.