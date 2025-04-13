تحفيز ودعم منظومة العمرة والزيارة

تشهد المدينة المنورة غدا انطلاق منتدى العمرة والزيارة بنسخته الثانية، التي ستستمر ثلاثة أيام، في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة تحت عنوان «إثراء تجربة المعتمرين والزوار».

ويسعى المنتدى إلى تحقيق 6 أهداف، هي: إثراء تجربة المعتمرين والزوار، وتحفيز الابتكار في تجربة المعتمرين والزوار، ودعم منظومة العمرة والزيارة، وترسيخ مكانة المنتدى عالميا، فضلا عن تعزيز هوية المدينة في التبادل الثقافي، وتمكين التعاون والنمو في القطاع، إذ يشهد المنتدى مشاركة أكثر من 150 جهة تمثل أكثر من 100 دولة.

معايير جديدة

إلى ذلك تكرم وزارة الحج والعمرة الفائزين في جائزة «لبّيتُم» للتميز في خدمات ضيوف الرحمن لموسم عمرة 2025 ضمن فعاليات المنتدى، تقديرا لالتزامهم بأعلى معايير الجودة من شركات ومؤسسات العمرة والوكلاء الخارجيين لشركات العمرة.

وتأتي نسخة هذا العام من منتدى العمرة والزيارة لتعزيز تجربة المعتمرين والزوار، وبحث سبل تحسين تجربة ضيوف الرحمن بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى العام الماضي، ولتضع معايير جديدة للارتقاء بتجربة العمرة والزيارة مستندةً إلى التطورات التقنية والتحولات الرقمية والاستثمارات المستدامة في القطاع.

ويشتمل المعرض المصاحب للمنتدى على خدمات وابتكارات جديدة مصممة لتيسير تجربة المعتمرين وتحسينها، وتعزيز شموليتها لمختلف الفئات والاحتياجات، وذلك عبر مختلف القطاعات كقطاع الطيران، والرعاية الصحية، والتأمين، والإقامة، والضيافة، والتموين وغيرها.

تجربة المعتمرين

يعرض المنتدى خدمات وابتكارات جديدة مصممة لتيسير تجربة المعتمرين وتحسينها وتعزيز شموليتها لمختلف الفئات والاحتياجات، وذلك عبر مختلف القطاعات كقطاع الطيران، والرعاية الصحية، والتأمين، والإقامة، والضيافة، والتموين وغيرها، وإبراز التراث الغني والمواقع التاريخية في المملكة، وعرض كيفية توظيفها لتحسين رحلة المعتمرين والزوّار من جميع أنحاء العالم، حيث تشمل الموضوعات الرئيسية للجلسات الحوارية: حلول العمرة الذكية، والتميز في الضيافة، وتعزيز الابتكار، وأيضا تفاعل مباشر مع المختصين والخبراء والقادة العاملين على إثراء رحلة العمرة بكل محطاتها. كما يتيح لك المنتدى الالتقاء بشركات تقديم الخدمة للزوار والمعتمرين، ومزودي الخدمات، وشركات التأمين، وغيرهم.