شكرا لقرائتكم خبر عن حسام زكى: التواصل مستمر بين الجامعة العربية والإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إنه من الظلم القول بأن الدول العربية لا تتحرك لنصرة القضية الفلسطينية إلا بأضعف الإيمان، مؤكدا أن التواصل مستمر بين الجامعة العربية والإدارة الأمريكية بشأن القضية الفلسطينية.

أضاف زكي، في لقائه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء dmc" عبر قناة dmc، أن الولايات المتحدة فقدت التأثير في توجيه السياسة الإسرائيلية وتحجيمها.

فيما يتعلق بالسودان، قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الوضع في السودان شائك جدا مع دخول الحرب عامها الثالث، لافتا إلى أن الحرب في السودان منسية وهناك تراجع في الاهتمام بالوضع الإنساني.

تابع حسام زكي: "قوات الدعم السريع هي نواة القوات التي استخدمها الرئيس السوداني السابق في مواجهة التمرد في دارفور، ونأمل في الجامعة العربية أن تتوقف الأعمال العسكرية في السودان حقنا للدماء".

وأشار، إلى أن السودان يحتاج إلى مليارات الدولارات حتى يقف على قدميه مرة أخرى، مطالبا بضرورة إنهاء النزاع السوداني بمشاركة عربية دولية.