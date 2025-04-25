شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يبعث رسائل لمسؤولين أمميين بشأن استمرار المجازر بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من: الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر "فرنسا"، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية والمجازر المروعة في قطاع غزة، في ظل مواصلة الاحتلال الإسرائيلي، حصاره العقابي المحكم وقصفه العشوائي لجميع المناطق المدنية في القطاع.



ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية(وفا)، اليوم الخميس؛ فقد تطرق منصور في رسائله إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرين، ارتكاب جرائم القتل والتطهير العرقي في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.



وأشار إلى أن عدد الضحايا في غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، اقترب من 52000 شهيد، وأكثر من 117000 جريح، معظمهم من الأطفال والنساء، منوها إلى لجوء الاحتلال إلى تدنيس القبور وهدم مقابر بأكملها في غزة في محاولة منها لمحو الفلسطينيين من على وجه الأرض.



وتحدث عن مواصلة قوات الاحتلال حصارها اللا إنساني وعقوباتها الجماعية، بما في ذلك حرمان جميع مواطني قطاع غزة من الغذاء والماء والدواء والوقود وغيرها من الإمدادات الإنسانية الحيوية، إضافة إلى مواصلتها فرض مئات نقاط التفتيش والقيود الخانقة على حركة الفلسطينيين، في جميع أنحاء الضفة الغربية.



كما تحدث في رسائله حول القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل على الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية الأخرى، بما يشمل عدوان إسرائيل المستمر على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وإجراءاتها الرامية إلى وقف عملياتها في الأرض الفلسطينية المحتلة.



وأشار منصور الى مداهمة وإغلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مدارس تابعة للأونروا في القدس الشرقية المحتلة، ما أدى إلى حرمان 800 طفل من التعليم وإكمال العام الدراسي، إلى جانب مواصلة العدوان على النظام الصحي في غزة، وحرمان الفلسطينيين من الرعاية الصحية، واستمرار عمليات التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين وسرقة الأراضي الفلسطينية، سواء بالاستيلاء على الممتلكات، أو هدم المنازل، وتهجير الفلسطينيين وتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية أو الاستيلاء على مساحات شاسعة في غزة لتوسيع ما يسمى بالمنطقة العازلة.



وشدد على أن غياب محاسبة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شجعها على الاستمرار في عدوانها على الشعب الفلسطيني وتهجيره القسري وتجريده من أرضه وتراثه، بما في ذلك التحريض والاستفزازات والاعتداءات المستمرة من قبل الاحتلال والمستعمرين والسياسيين الإسرائيليين المتطرفين على المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس.



ونوه إلى اعتداء قوات الاحتلال على الحجاج المسيحيين خلال احتفالات عيد الفصح في كنيسة القيامة، إضافة إلى تصاعد الاستفزازات تجاه المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي الشريف، بما في ذلك محاولاتها المستمرة لفرض التقسيم الزماني والمكاني، في انتهاك مباشر وصارخ للوضع التاريخي والقانوني الراهن للموقع المقدس.



وأكد منصور ضرورة التحرك الجماعي وبشكل فوري لدعم الأمم المتحدة وأحكام محكمة العدل الدولية، وحث جميع الدول على اتخاذ إجراءات ملموسة والوفاء بالتزاماتها القانونية والسياسية والإنسانية والأخلاقية، لوقف الإبادة الجماعية وحماية الشعب الفلسطيني.



وكرر دعوة جميع الدول للتحرك الفوري بما يتماشى مع القانون الدولي، ودعوة مجلس الأمن للتحرك بما يتماشى مع ولايته المنصوص عليها في ميثاقه ومع قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القراران 2735 و2334.



كما شدد على ضرورة وقف هذه الإبادة الجماعية وانهاء هذا الاحتلال غير الشرعي وحماية النظام القانوني الدولي، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والعودة، وإحلال السلام والأمن في المنطقة.