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شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-4-2025 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 25 أبريل 2025 01:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم ”الخليج 365” مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 25-4-2025 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروقالشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 4:44 ص
موعد صلاة الظهر 12:53 م
موعد صلاة العصر 29: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:29 م
موعد صلاة العشاء 8:52 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 4:46 ص
موعد صلاة الظهر 12:58 م
موعد صلاة العصر 4:36 م
موعد صلاة المغرب 7:35 م
موعد صلاة العشاء 9:00 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 4:39 ص
موعد صلاة الظهر 12:49 م
موعد صلاة العصر 4:26 م
موعد صلاة المغرب 7:25 م
موعد صلاة العشاء 8:49 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:38 ص
وقت صلاة الظهر 12:41 م
موعد صلاة العصر 4:14 م
وقت صلاة المغرب 7:14 م
وقت صلاة العشاء 8:34 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 4:52 ص
موعد صلاة الظهر 12:46 م
موعد صلاة العصر 13: 4 م
موعد صلاة المغرب 7:14 م
موعد صلاة العشاء 8:32 م
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