شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وبريطانيا يستعرضان أوجه التعاون فى المجالات الدفاعية والعسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم /الخميس/، في مكتبه بالقيادة العامة، السفير البريطاني لدى المملكة فيليب هول.



وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي، واستعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية، وبما يسهم في دعم المصالح المشتركة، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والدولية.



وأكد اللواء الركن الحنيطي، أهمية تعزيز التنسيق المشترك، في مجالات التدريب، بما يعزز من مستوى الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين لمواجهة مختلف التحديات.



من جانبه، أعرب السفير البريطاني عن تقديره للدور المحوري الذي تضطلع به المملكة الأردنية الهاشمية في إرساء الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمنا الجهود المتواصلة في دعم قضايا السلام في المنطقة.



حضر اللقاء الملحق العسكري البريطاني وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية.