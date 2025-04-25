شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى تحرير سيناء.. أسامة كمال: "سينا مش أرض حدود.. دي أرض وجود" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر الإعلامي أسامة كمال، في كلمته بمناسبة ذكرى تحرير سيناء، أن أرض سيناء تمثل قيمة استثنائية في وجدان المصريين، ليست فقط باعتبارها جزءًا من حدود الوطن، بل لكونها رمزًا خالدًا للكرامة والصبر والانتماء.

وأضاف في برنامجه "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، مساء الخميس، أن سيناء كانت بمثابة اختبار نجحت فيه الدولة، متابعًا: "لو التاريخ شخص بيمشي على رجليه، هتلاقيه ماشي في سينا، نايم تحت الرمل، ومحفور فوق الصخر، وواقف شامخ فوق التَبة، سينا مش مجرد أرض اتحررت.. دي امتحان صعب، واللي نجح فيه دفع التمن دم وصبر وعمر."

وقال إن سيناء لم تكن يومًا أرضًا في طيّ النسيان أو صفحة مغلقة في كتاب الوطن، بل "قصة كرامة ومقاومة"، رفضت أن تكون غنيمة للمحتلين أو مرتعًا للإرهاب، وظلّت تنبض بالولاء والانتماء رغم كل ما مرّت به من محن واختبارات.

وسرد كمال عددًا من القصص البطولية لأهالي سيناء خلال فترات الاحتلال، قائلاً: "أهالي سيناء ضربوا أروع الأمثلة في الوطنية، كانوا بيخبوا الراديو في جِرار المياه علشان يسمعوا نشرات الأخبار، وأطفالهم كانوا بينقلوا الرسائل الأمنية وسط الأكل والهدوم."

كما استعاد موقف الشيخ سالم الهرش، الذي رفض أمام الاحتلال وأمام وسائل الإعلام إعلان انفصال سيناء، مؤكدًا أنها كانت وستظل مصرية، وقال: "اللي عاوز يتفاوض على سينا، يروح يتكلم مع جمال عبد الناصر."

واختتم كمال حديثه قائلًا: "سيناء الدليل إن البلد دي لما تقرر ترجع حقها، ما بتتفاهمش".

وانهى تصريحاته بقوله: سيناء عمرها ما كانت مشهد في فيلم ولا مجرد عنوان في نشرة.. سينا هي القصة اللي كل ما تخلص نرجع نحكيها. كل سنة وسينا نقطة مضيئة في تاريخ مصر."