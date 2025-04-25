شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية ترسل قمرا صناعيا جديدا باستخدام صاروخ سبيس إكس "فالكون 9" والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت كوريا الجنوبية قمرها الصناعي الرابع إلى مداره هذا الأسبوع في محاولة لتعزيز قدرتها على مراقبة جارتها وخصمها كوريا الشمالية.

وأطلق صاروخ سبيس إكس فالكون 9 القمر الصناعي الكوري الجنوبي 425Sat-3 إلى جانب مركبتين فضائيتين أخريين في مهمة Bandwagon-3 المشتركة ، 425Sat-3 هو قمر صناعي مزود برادار الفتحة الاصطناعية (SAR)، وهو نوع من منصات مراقبة الأرض التي يمكنها توفير صور عالية الدقة حتى في الليل أو عندما يكون هناك غطاء سحابي.

سيعزز القمر الصناعي "قدرات كوريا الجنوبية في مجال المراقبة والاستطلاع ضد كوريا الشمالية من خلال تأمين أقمار استطلاع إضافية"، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني.

وأضافت الوزارة أن القمر الصناعي "سيعزز أيضًا (القدرة على تحديد مواقع الأهداف، مثل الصواريخ، وتحديدها، وضربها) من خلال إتاحة رصد أكثر دقة وسرعة للنشاط العسكري الكوري الشمالي.

وأطلقت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية المزيد من الأقمار الصناعية إلى المدار في السنوات الأخيرة، لمراقبة بعضهما البعض بعد عقود من المواجهة العسكرية المتوترة.



وتزعم كوريا الشمالية أنها وضعت أول قمر صناعي لها في مداره في نوفمبر 2023، وتعهدت بإطلاق المزيد ، إلا أن محاولةً أخرى في مايو 2024 باءت بالفشل عندما انفجر أحد صواريخها وعلى متنه قمر صناعي.

وبعد اعتمادها على قدرات المراقبة الفضائية الأمريكية لعقود، أطلقت كوريا الجنوبية أول قمر صناعي في ديسمبر 2023 على متن صاروخ فالكون 9 ، بعد أسابيع فقط من أول إطلاق ناجح لكوريا الشمالية، ووقعت كوريا الجنوبية عقدًا لإطلاق خمسة أقمار صناعية مع سبيس إكس.

وبمجرد اكتمال منظومة الأقمار الصناعية الخمسة، سوف يتمكن الجيش الكوري الجنوبي من مراقبة جاره الشمالي كل ساعتين، بحسب ما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء .

وأطلق صاروخ نوري الكوري الجنوبي ثمانية أقمار صناعية إلى المدار في مايو 2023 ، ومن المتوقع إطلاق رحلة أخرى هذا العام، لكن البلاد تتطلع بالفعل إلى صاروخ KSLV-III القادم، والذي سيكون أكثر قدرة.

أنشأت الدولة وكالة فضاء خاصة بها في عام 2024 ، بهدف الهبوط على المريخ بحلول عام 2045.



