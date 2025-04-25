شكرا لقرائتكم خبر عن متى تشير آلام البطن إلى التهاب الزائدة الدودية.. أبرز الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

من الشائع أن يشعر أي شخص بآلام في البطن من حين لآخر، ولأسباب مختلفة، وقد يكون الألم عابر لفترة قصيرة أو قد يستمر لبعض الوقت، لكن أحيانا قد يشير ألم البطن إلى وجود التهاب بالزائدة الدودية، والذى قد يتطلب ضرورة الحصول على الرعاية الطبية العاجلة، والمنقذة للحياة في بعض الحالات.

ووفقا لموقع "Harvard health publishing"، يوجد عدد من العلامات التي تساعد المريض على اكتشاف إن كان هذا الآلم في البطن، بسبب التهاب الزائدة الدودية أو لسبب آخر.

ما هو التهاب الزائدة الدودية؟

هو التهاب يصيب الزائدة الدودية، وهي عبارة عن كيس صغير متصل بالأمعاء الغليظة، ورغم أن دور الزائدة الدودية غير واضح، إلا أن التهابها قد يؤدي إلى تورمها وألمها، وقد يؤدي إلى تمزقها في حال عدم علاجها، وهى ما تعد حالة طبية طارئة تتطلب عناية طبية فورية.

أعراض التهاب الزائدة الدودية

عادةً ما يبدأ التهاب الزائدة الدودية بألم في البطن قرب السرة، وفي غضون ساعات قليلة، ينتقل الألم إلى الجانب الأيمن السفلي من البطن، حيث توجد الزائدة الدودية عادةً، ويشتد هذا الألم مع مرور الوقت، ويميل إلى التفاقم عند الضغط عليه، وغالبًا ما يزداد سوءًا إذا توقفت عن الضغط بسرعة، أو عند المشي أو التنفس بعمق أو السعال أو العطس.

وبجانب الألم، قد تظهر أعراض إضافية لالتهاب الزائدة الدودية لدى بعض الأشخاص، وتشمل ما يلى:

فقدان الشهية

الغثيان والقيء

الحمى

تورم البطن

عدم القدرة على إخراج الغازات

الإسهال أو الإمساك

وتختلف الأعراض من شخص لآخر، وبينما يسبب التهاب الزائدة الدودية عادة ألما في الجانب الأيمن من البطن، إلا أن الزائدة الدودية لا تكون في مكانها المعتاد لدى بعض الأشخاص، مما يؤثر على كيفية ظهور أعراضهم.

الحالات الأخرى التي يمكن أن تحاكي أعراض التهاب الزائدة الدودية

أحيانا يتم الخلط بين التهاب الزائدة الدودية وحالات أخرى تسبب انزعاجًا مشابهًا، خاصةً في الجانب الأيمن السفلي من البطن، وهى:

متلازمة القولون العصبي الشديدة (IBS)

التهاب المعدة والأمعاء

الإمساك

التهابات المثانة أو البول أو الحوض

تمزق كيس المبيض

الحمل خارج الرحم.

الأسباب المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية

في كثير من الحالات، لا يكون سبب التهاب الزائدة الدودية واضحًا، لكن تشمل الأسباب المحتملة لالتهاب الزائدة الدودية ما يلي:

الانسداد

قد يحدث انسداد في الزائدة الدودية بسبب براز متصلب، أو جسم غريب، أو ورم.

العدوى

تسبب البكتيريا، أو في بعض الأحيان عوامل معدية أخرى، التهابًا وتورمًا في جدار الزائدة الدودية

التهاب الأمعاء

يؤدي مرض كرون أو غيره من أشكال داء الأمعاء الالتهابي، (IBD) إلى التهاب الزائدة الدودية.

متى يجب عليك زيارة الطبيب عند الشعور بألم الزائدة الدودية

معظم آلام البطن لا تنجم عن التهاب الزائدة الدودية. ولكن إذا عانى الشخص من الأعراض المعتادة، خاصةً الألم المستمر والمتفاقم الذي ينتقل إلى أسفل البطن الأيمن، فعليه طلب الرعاية الطبية الفورية وإجراء تقييم طبي فوري، لأن ذلك الإلتهاب يعتبر حالة طبية طارئة.

وقد يؤدي تأخير العلاج إلى حدوث مضاعفات مثل تمزق الزائدة الدودية، والتهاب بطانة تجويف البطن "التهاب الصفاق"، والخراج، وتسمم الدم، وقد تصل المضاعفات إلى حد الوفاة.