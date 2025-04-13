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ياسر نجدي ترامب" في طريقه لقضاء عطلته في منتجعه للجولف بعد إعلانه رسومه الجمركية بينما يحملق في صورة الرئيس الصيني أليكس براندون/ أسوشيتد برس زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون يُجرِّب سلاحًا خلال زيارته لقاعدة تدريب عسكرية في البلاد رويترز فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة بعد مداهمة عسكرية في مخيم بلاطة للاجئين بالضفة الغربية المحتلة ماجد محمد/ أسوشيتد برس طفل فلسطيني يجلس في أسى على أنقاض مبنى بموقع غارة إسرائيلية على منطقة سكنية في غزة عمر القطا/ فرانس برس فتاة فلسطينية تكافح وسط جمع غفير للحصول على شيء من الطعام في غزة جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس فلسطينيون يحيطون بجثامين ذويهم الذين استُشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة جهاد الشرفي/ أسوشيتد برس مزارعون يحصدون حبوب البُن في مزرعة بالبرازيل أندريه بينر/ أسوشيتد برس أفراد الإنقاذ يحاولون انتشال الطائرة التي تحطمت في نهر هدسون في نيويورك الأمريكية إدواردو مونوز/ رويترز أشخاص يستخدمون قاربًا للتنقل في ولاية كنتاكي بعد أن غمرت مياه الفيضانات مناطق من وسط الولايات المتحدة ويليام ديشازر/ نيويورك تايمز شخص يُهشِّم زجاج سيارة تسلا خلال الاحتجاجات المناهضة للملياردير إيلون ماسك هانا ماكاي/ رويترز محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 10 صور: بين الجوع والموت مآسي غزة تتواصل.. واحتجاجات مناهضة لـ"ماسك"

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