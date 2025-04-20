الأسبوع في 7 صور: لغز حطام عمره 40 عامًا في اليونان.. ونازحة تعاين دمار جامعتها

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مايكل بروبست/ أسوشيتد برس
محمود عيسى/ رويترز
عمر القطاع/ فرانس برس
رومان بيليبي/ فرانس برس
لورين دي سيكا/ جيتي
مارتن ريكيت/ منصة بي آي
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