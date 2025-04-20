الأسبوع في 7 صور: لغز حطام عمره 40 عامًا في اليونان.. ونازحة تعاين دمار جامعتها

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محمد بن مسعود - الدمام - رجل إنقاذ يلتقط أنفاسه من موقع هجوم صاروخي روسي في سومي بأوكرانيا مايكل بروبست/ أسوشيتد برس

رجال إنقاذ وسكان يغادرون مبنى تعرَّض للقصف الإسرائيلي العدواني في غزة محمود عيسى/ رويترز

النازحة الفلسطينية ميرفت البسيوني التي بُترت ساقها من جراء غارة إسرائيلية تعاين دمار الجامعة الإسلامية بغزة عمر القطاع/ فرانس برس

على هذه الحال منذ عام 1981.. حطام سفينة ديميتريوس على شاطئ فالتاكي في اليونان رومان بيليبي/ فرانس برس

فيلة تشارك المحتفلين بمهرجان سونجكران البهجة برش الماء في جو من المرح في تايلاند لورين دي سيكا/ جيتي

من حقه.. حيوان المرقاط ينال قسطًا من الراحة والرفاهية بمتنزه بيك للحياة البرية في وسط إنجلترا مارتن ريكيت/ منصة بي آي

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