الاقتصاد

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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واس - نيويورك 0 تبليغ

بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض

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الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات الخميس.
وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول منخفضا بنحو 19 نقطة، أو بنسبة 0.33%، ليصل إلى 5693.31 نقطة.
وتراجع المؤشر ناسداك المجمع بنحو 95 نقطة، أو بنسبة 0.53%، مسجلًا 17804.03 نقطة عند الإغلاق.
كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 155 نقطة، أو بنسبة 0.37%، لينهي التداول عند 42299.70 نقطة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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