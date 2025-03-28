شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة وول ستريت.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على انخفاض في ختام تعاملات الخميس.

وأنهى المؤشر ستاندرد آند بورز 500 التداول منخفضا بنحو 19 نقطة، أو بنسبة 0.33%، ليصل إلى 5693.31 نقطة.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع بنحو 95 نقطة، أو بنسبة 0.53%، مسجلًا 17804.03 نقطة عند الإغلاق.

كما هبط المؤشر داو جونز الصناعي 155 نقطة، أو بنسبة 0.37%، لينهي التداول عند 42299.70 نقطة.