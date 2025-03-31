شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 31-3-2025.. عيار 14 بدون مصنعية بـ2926.75 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 31 مارس 2025 12:00 ص
أسعار الذهب في مصر اليوم
عيار 24 يسجل 5011 جنيها
عيار 21 يسجل 4385 جنيها
عيار 18 يسجل 3758 جنيها
الجنيه الذهب 35080 جنيها
ويشهد السوق العالمي للذهب استمرار المخاوف في الأسواق المالية نتيجة قرارات جديدة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متعلقة بزيادة التعريفات الجمركية مما قد ينتج عن هذا حرب تجارية جديدة.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة ، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالميًا.
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