شكرا لقرائتكم خبر عن الفلكي محمد عياش يبشر بهذا الامر السار في عيد الفطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن الفلكي محمد عياش عن توقعاته للطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون دافئة بشكل عام، مع سماء صافية إلى غائمة جزئياً أحياناً.

وأضاف أنه لا توجد مؤشرات حالياً تشير إلى حدوث حالة ماطرة خلال الفترة الجوية اللاحقة، بما في ذلك النصف الأول من شهر أبريل، مما يعني استقراراً نسبياً في الأحوال الجوية خلال هذه الفترة.

