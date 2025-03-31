شكرا لقرائتكم خبر عن سهم عتاقة "طار" بعد توقيع صفقة استحواذ العرجاني..ارتفاع الشركة بنسبة 58% والان مع تفاصيل الخبر

ارتفع سهم شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة)، بنسبة 57.69% خلال تعاملات شهر مارس بالبورصة المصرية، ليصل إلى مستوى 9.54 جنيه، مستحوذًا على ثاني أكبر قيمة تداولات بالبورصة بقيمة 4.5 مليار جنيه بحجم تداولات 550.7 مليون سهم، كما ارتفعت القيمة السوقية للشركة لتصل 11.4 مليار جنيه.

يأتي ذلك بعد 20 يومًا من توقيع مجموعة الجارحي، مذكرة تفاهم مع مجموعة العرجاني لاستحواذ الأخيرة على 26.25% من شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) بعد استكمال إجراءات الفحص النافي للجهالة والحصول على موافقة الجهات الرقابية وجهاز حماية المنافسة مقابل مبلغ 1.9 مليار جنيه.

وتعد شركة مصر الوطنية للصلب (عتاقة) إحدى شركات حديد الجارحي وتصل معدلات الإنتاج بها إلي 400 ألف طن من حديد التسليح سنويً، وتصل الطاقة الإنتاجية بشركة السويس للصلب ثاني شركات المجموعة إلى 550 ألف طن سنويًا.

وتأسست الشركة في 11 مايو سنة 1998 وتم توقيع عقد توريد المعدات الرئيسية والإشراف على التركيب مع شركة (SIMAC) الإيطالية في 26 سبتمبر 1998، ويقع المصنع في منطقة (عتاقة) بالسويس وعلى بعد 110 كيلو متر شرق مدينة القاهرة حيث توجد إدارة الشركة، وتم إنشاء المصنع على مساحة 125 ألف متر مربع تقريبا ويتكون أساساً من وحدة الدرفلة المزودة بنظام تبريد مفاجئ لحديد التسليح ومحطة معالجة وتبريد المياه وورشة الصيانة والتجهيزات ومحطة المحولات والتحكم الكهربي ومعمل تأكيد الجودة والاختبار، وفق الموقع الرسمي للشركة.

كما تعد شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، هي شركة الحديد الوحيدة المقيدة بالبورصة المصرية في الفترة الحالية، بعد شطبي شركتي عز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وحديد عز، خلال العامين الماضي والحالي، وقرار تصفية شركة الحديد والصلب المصرية بعدما حققت خسائر ضخمة.