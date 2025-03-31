شكرا لقرائتكم خبر عن 5 خطوات لتعديل أوقات النوم بعد رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ّم استشاري القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر خمس خطوات تساعد على تعديل أوقات النوم بعد شهر رمضان، مبيناً أن العودة إلى نظام النوم الطبيعي تتطلب تدرجاً وانضباطاً في العادات اليومية. وأوضح النمر أن تأخير وقت النوم أسهل من تقديمه، لذا يُنصح بتأخير وقت النوم ساعتين يومياً حتى يتم الوصول إلى التوقيت المطلوب. وشدد على ضرورة تجنب تناول القهوة والشاي قبل النوم بأربع ساعات على الأقل، والابتعاد عن استخدام الأجهزة الذكية والإضاءة في غرفة النوم، لما لذلك من تأثير مباشر على جودة النوم. وأشار إلى أهمية تناول وجبة عشاء خفيفة قبل النوم بثلاث ساعات، لتفادي اضطرابات النوم الناتجة عن امتلاء المعدة أو سوء الهضم

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