لماذا نشعر بالتعب عند شرب المياه الباردة؟.. «تجنب المخاطر»

القاهرة - سمر حسين - صحة

شرب المياه ضرورة أساسية للحفاظ على ترطيب الجسم، لكن درجة حرارة الماء الذي نشربه قد تؤثر بشكل مباشر على الصحة، ومع قدوم الصيف، يلجأ الكثيرون إلى شرب الماء المثلج للتخفيف من الحر، غير مدركين أن هذه العادة قد تسبب مشكلات صحية غير متوقعة، ويحذر الأطباء من أن الماء البارد جدًا، يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات هضمية، وانخفاض معدل ضربات القلب، وحتى زيادة احتمالات الإصابة بالتهاب الحلق ونزلات البرد.

التأثيرات السلبية على الجهاز الهضمي

شرب الماء البارد جدًا قد يؤثر على عملية الهضم، إذ أوضحت خبيرة التغذية العلاجية، الدكتورة شيماء خفاجي، لـ«الوطن»، أن هذه العادة تؤدي إلى انقباض الأوعية الدموية في المعدة، ما يبطئ عملية الهضم ويعيق امتصاص العناصر الغذائية، كما أن تناول الماء المثلج بعد وجبة دسمة قد يؤدي إلى تصلب الدهون في المعدة، ما يجعل من الصعب هضمها ويسبب اضطرابات هضمية مثل الانتفاخ وعسر الهضم.

تأثير الماء البارد على القلب والدورة الدموية

تشير الأبحاث إلى أن شرب الماء البارد قد يتسبب في خفض معدل ضربات القلب بشكل مفاجئ، ويعود ذلك إلى تحفيز العصب المبهم، وهو المسؤول عن تنظيم بعض وظائف القلب، ويؤدي هذا التحفيز إلى تباطؤ نبضات القلب، ما قد يشكل خطرًا على الأشخاص الذين يعانون من مشاكل قلبية أو انخفاض في ضغط الدم.

وأوضحت «خفاجي» أن من أكثر الأضرار شيوعًا لشرب الماء البارد، هو تسببه في التهابات الحلق وزيادة إفراز المخاط في الجهاز التنفسي، ما قد يؤدي إلى انسداد الأنف واحتقان الحلق، وهذه الأعراض قد تتفاقم خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة، ما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

على الرغم من أن شرب الماء المثلج يمنح شعورًا مؤقتًا بالانتعاش، إلا أنه قد يؤثر سلبًا على قدرة الجسم على تنظيم حرارته، إذ أشارت خبيرة التغذية العلاجية، إلى أنه عندما يدخل الماء البارد إلى الجسم، فإنه يدفعه إلى إنفاق طاقة إضافية لمعادلة درجة حرارته الداخلية، ما قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالحرارة بعد فترة قصيرة.

نصائح لتناول الماء بطريقة صحية

لتجنب هذه الأضرار، أوصت «خفاجي» باتباع الإرشادات التالية: