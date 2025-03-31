كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 31 مارس 2025 08:53 صباحاً - مع حلول عيد الفطر المبارك، حان الوقت لتتألقي بإطلالة أنثوية راقية. ولا شك أن المكياج يحتل مركز الصدارة في قائمة أولويات كل امرأة تبحث عن إطلالة متألقة وراقية. هذا الموسم، تتجه أبرز دور التجميل وخبراء المكياج نحو الأسلوب الناعم الذي يعكس الجمال الطبيعي ويعزز الملامح بخطوط أنثوية رقيقة، سواء لجهة الألوان أو اللمسات المضيئة، والتركيب الخفيف.

إذا كنتِ تبحثين عن أساليب وألوان مكياج ناعمة للعيد؛ فـ"الخليج 365" تستعرض لك أجدد صيحات مكياج ناعم لتتألقي بإطلالة راقية في العيد، سواء لإطلالتك النهارية أو المسائية.

مكياج بشرة ندية بتوهج طبيعي

من عرض أكريس Akris -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

صيحة مكياج البشرة الندي skin Glazing، تُعَدُّ من أجدد صيحات المكياج الناعم التي يمكنك اعتمادها لإطلالة مشرقة وناعمة في العيد على غرار عارضة دار أكريس Akris في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025. تعتمد هذه التقنية على استعمال مستحضرات تجميلية، ذات تركيبة خفيفة ومرطبة توحد لون البشرة وتمنحها توهجاً صحياً من دون إثقالها بطبقات كثيفة. اختاري كريم أساس بتركيبة خفيفة، مثل السيروم فاونديشن، وادمجيه بإسفنجة رطبة لتحصلي على تغطية شفافة. أضيفي لمسة من الهايلايتر السائل على عظمتي الوجنتين، وجسر الأنف، وأعلى الشفاه، وأيضاً قوس الحاجب لتعزيز الإشراقة.

مكياج ناعم وأحمر شفاه وردي

من عرض أوف وايت Off White -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

إذا كنتِ تبحثين عن مكياج ناعم للعيد يعكس الأنوثة والرقي بأسلوب عصري؛ فلا تترددي في استلهام إطلالتك من عارضة دار أوف وايت Off Whiteفي أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025. هذه الإطلالة ترتكز على بشرة مشرقة، مع لمسات جمالية خفيفة، وأحمر شفاهٍ وردي بلمسة جريئة، لكن طبيعية في الوقت نفسه. سر هذه الإطلالة يكمن في البشرة المشرقة والخالية من الشوائب، من خلال استخدام كريم أساس بتركيبة مرطبة وخفيفة لتوحيد لون البشرة دون إخفاء ملامحها الطبيعية، وتطبيق الهايلايتر السائل على أعلى عظام الوجنتين، وجسر الأنف وقوس الشفاه؛ لمنح البشرة لمسة مضيئة راقية. بالنسبة لمكياج العيون، طبقي ظلال عيون بلون بيج ساتاني أو وردي ناعم على الجفون العلوية، لتعزيز الإشراقة الطبيعية، وتكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. المحور الأساسي في هذه الإطلالة هو أحمر الشفاه، اختاريه باللون الوردي اللامع لمنح شفاهك مظهراً ممتلئاً ومفعماً بالحيوية.

مكياج عيون مشمشي ناعم وأحمر شفاه وردي نيود

من عرض زيمرمان Zimmermann -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لإطلالة راقية تمزج بين البساطة والنعومة في العيد؛ استهلمي مكياجك على غرار عارضة دار زيمرمان Zimmermann في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025، الذي يعتمد على إبراز جمال ملامحك بلمسات ناعمة وراقية، من خلال تظليل كامل الجفون بتدرجات الظلال المشمشي الخافت، مع القليل من الشيمر عند زاوية العين الداخلية، لإضاءة العين وتعزيز البعد الطبيعي للنظرة، إلى جانب تكثيف الرموش بضربات خفيفة من الماسكرا. أضيفي لمسة خفيفة من البلاشر الوردي الفاتح على تفاحتي الخدين؛ لإضفاء نضارة خفية تناسب إطلالات العيد. واختاري أحمر الشفاه باللون النيود الذي يغلب عليه الوردي الباهت؛ ليندمج مع مكياجك بتناغم مثالي.

مكياج برونزي ناعم مع الأيلاينر المجنح

من عرض سان لوران Saint Laurent -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

لإطلالة تفيض بالفخامة والنعومة في العيد؛ لا تترددي في استلهام مكياجك من عارضة دار سان لوران Saint Laurent في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025، التي تعكس مزيجاً دافئاً من التوهج البرونزي، والأيلاينر المجنح. يتركز هذا المكياج على استخدام كريم أساس بلمسة حريرية غير لامعة لتوحيد اللون من دون إخفاء التوهج الطبيعي. اختاري برونزر بلون ذهبي نحاسي ووزعيه على محيط الجبهة، وعظام الوجنتين، وجوانب الأنف، لإبراز ملامح الوجه بشكل ناعم ومتناسق. لمكياج العيون، ظللي الجفون العلوية بتدرجات الظلال البرونزي الخافت، إلى جانب تحديد خط الجفون العلوية، بالأيلاينر الأسود المسحوب إلى زاوية العين الخارجية بأسلوب مجنح، وتكثيف الرموش بالماسكرا. ضعي لمسة خفيفة من الهايلايتر الذهبي على أعلى الخدين، وجسر الأنف؛ لإضفاء بريق خفي يناسب أجواء العيد. وأنهي مكياجك بأحمر شفاه نيود بلون بيج وردي أو بني فاتح بتأثير مخملي.

مكياج عيون بيج وأحمر شفاه بارز

من عرض ستيلا ماكارتني Stella Mccartney -الصورة من Launchmetrics/Spotlight ©

أما إذا كنتت ترغبين في إطلالة جمالية تجمع بين النعومة والقوة في آنٍ واحد؛ فمكياج عارضة دار Stella McCartney في أسبوع الموضة الباريسي لخريف وشتاء 2025 هو الخيار المثالي لإطلالتك في العيد. بشرة مضيئة، وعيون خفيفة لا تخفي جمال الملامح، وشفاه بارزة بلون أحمر قوي، كل ما تحتاجينه لتتركي بصمتك الخاصة. ابدئي بتطبيق ظلال عيون بلون بيج دافئ أو عاجي مطفأ لتوحيد الجفن وإضفاء إشراقة طبيعية. يمكن تعزيز شكل العين باستخدام ظل بلون وردي خفيف أو بني فاتح جداً عند كسرة العين بشكل ناعم، وكثفي الرموش بطبقة خفيفة من الماسكرا. طبقي بلاشر وردي خفيف عند عظمتي الخدين، وزيني شفاهك بأحمر شفاه باللون الأحمر البارز؛ ما يمنحك لمسة احتفالية فاخرة تناسب ليالي العيد.

سيعجبك التعرف إلى قفاطين وتصاميم شبابية لإطلالات العيد

7 نصائح سريعة لاعتماد مكياج ناعم في العيد