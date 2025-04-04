كندة علوش تتحدث عن عودتها للتمثيل بمسلسل إخواتي وتعاونها مع المخرج محمد شاكر خضير

كندة علوش تؤكد بأنها كانت تحلم بالعمل مع المخرج محمد شاكر خضير

كندة علوش تتحدث عن تجسيدها شخصية "ناهد" بمسلسل "إخواتي"

تفاصيل مسلسل "إخواتي"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 4 أبريل 2025 08:59 مساءً - حققت الفنانةنجاحًا كبيرًا بموسم درامامن خلال مُشاركتها بمسلسلوكانت تحدثت عن مٌشاركتها ببطولة المسلسل مؤكدة بأن الشخصية التي جسدتها كانت تحدياً كبيراً وبشكل خاص بعد التوقف لفترة عن التمثيل.وعن عودتها للتمثيل من جديد، قالت الفنانة كندة علوش بأنها جاءت بعد مكالمة هاتفية تلقتها من المخرج محمد شاكر خضير والذي يعد من أبرز الأسماء التي كانت تحلم بأن تعمل معهم، وأضافت بأنها تُحب هذا النوع من العمل وبالفنانين الذين يهتمون بتفاصيل العمل وحبهم للفن حقيقي، وذلك خلال استضافتها ببرنامج "معكم" من تقديم الإعلامية منى الشاذلي.كما أوضحت الفنانة كندة علوش بأنها أحبت مسلسل "إخواتي" منذ قراءة الحلقات الأولى منه، وبأنها ظلت ليلة كاملة تقرأ 8 حلقات من المسلسل وأرسلت للمُخرج تخبره بأنها أعجبت بالمسلسل وأحبته.وعن تجسيدها لشخصية "ناهد" خلال أحداث مسلسل "إخواتي" قالت الفنانة كندة علوش بان تجسيد تلك الشخصية يعد تجربة جديدة عليها وكانت تحلم بأن تُجسد شخصية ذات طابع كوميدي، فشخصية "ناهد" هي مزيج من الكوميديا والدراما الثقيلة بجانب البيئة الإجتماعية الخاصة بتلك الشخصية مما جعلها تشعر بأنها أمام مسؤولية لتقديم الشخصية بأفضل شكل ممكن.كما أوضحت الفنانة كندة علوش بأن عند قراءة شخصية "ناهد" من الممكن أن يأتي بعقلك 4 أو 5 نجمات قبل التفكير في كندة علوش، وإختيار المُخرج محمد شاكر خضير لها وضعها في مسؤولية كبيرة ودومًا كانت تخاف أن تخذله.يُذكر أن مسلسل "إخواتي" تدور أحداثه في إطار درامي حول حياة ومصير أربع شقيقات بعد وفاة والدهن؛ إذ يضطررن للكفاح في الحياة ومواجهة مصاعبها التي يمررن بها ثم تتوالى الأحداث.ويُشارك ببطولة مسلسل "إخواتي" كل من نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، محمد ممدوح، محمد صلاح، ثراء جبيل، أحمد حاتم. ويأتي المسلسل من تأليف: مهاب طارق ومن إخراج: محمد شاكر خضير.

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