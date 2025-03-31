طريقة عمل برطمان الرنجة بصوص التارتار والمسطردة زي المحلات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تناول الرنجة في عيد الفطر تقليد معتاد في مصر، فبعد شهر كامل من الصيام خلال شهر رمضان، يفضل الكثيرون تناول الأسماك المملحة في أول يوم من عيد الفطر، وتعد من الأطعمة الغنية بالبروتين، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن طعام يعزز طاقتهم بعد الصيام.

طريقة عمل برطمان الرنجة

وفي السطور التالية، إليكم طريقة عمل برطمانات الرنجة بصوص مختلف من التارتار والمسطردة، بخطوات الشيف غادة جميل.

الرنجة بصوص التارتار:

المكونات:

2 رنجة مخلية

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعما

1 ملعقة صغيرة زيت زيتون (اختياري)

1 ملعقة صغيرة خل (اختياري)

فلفل أسود حسب الذوق

لصوص التارتار:

3 ملاعق كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة مسطردة

1 ملعقة صغيرة عصير ليمون

1/2 ملعقة صغيرة خل أبيض أو خل التفاح

2 ملعقة كبيرة مخلل خيار مفروم ناعم

1 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم ناعم

1 ملعقة كبيرة بصل مفروم ناعم

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

طريقة تحضير الرنجة بصوص التارتار:

إذا كانت الرنجة غير مخلية، قم بإزالة الجلد والشوك والشحوم.

يمكنك شوي الرنجة أو شويها على النار قليلاً لتضيف نكهة مدخنة.

قم بتقطيع الرنجة إلى قطع صغيرة أو شرائح حسب رغبتك.

إذا كنت ترغب، يمكنك إضافة بعض الزيت والخل إلى الرنجة بعد التقطيع وتركها قليلاً لتتخمر.

لتحضير صوص التارتار:

في وعاء صغير، امزج المايونيز مع المستردة وعصير الليمون والخل.

أضف المخلل المفروم، البقدونس، والبصل ثم، أضف الفلفل الأسود والملح حسب الذوق.

امزج المكونات جيدًا حتى تحصل على صوص ناعم ومتجانس.

ضع قطع الرنجة في طبق التقديم.

اسكب صوص التارتار فوق الرنجة.

سلطة الرنجة بصوص المسطردة:

المكونات:

2 رنجة مخلية

1 بصلة صغيرة مفرومة ناعماً

1 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 حبة خيار مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1/4 كوب فلفل رومي (أحمر أو أخضر) مقطع إلى مكعبات صغيرة

1/4 كوب بقدونس مفروم ناعماً

1/4 كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

لصوص المسطردة:

2 ملعقة كبيرة مسطردة

2 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة عسل (اختياري)

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض أو خل التفاح

1/4 كوب زيت زيتون

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الذوق

طريقة تحضير سلطة الرنجة بصوص المسطردة:

إذا كانت الرنجة غير مخلية، قم بإزالة الجلد والشوك والشحوم، ثم قطّع الرنجة إلى قطع صغيرة أو شرائح حسب رغبتك.إذا كانت الرنجة مخلية وجاهزة، يمكنك فقط تقطيعها إلى قطع صغيرة.

قطّع البصل، الطماطم، الخيار، والفلفل الرومي إلى مكعبات صغيرة.

في وعاء كبير، امزج الرنجة مع الخضروات المقطعة (البصل، الطماطم، الخيار، والفلفل الرومي).

أضف البقدونس المفروم.

صب زيت الزيتون وعصير الليمون فوق المكونات.

أضف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

تحضير صوص المسطردة، في وعاء صغير، امزج المستردة مع المايونيز.

أضف عصير الليمون والخل وامزج جيدًا.

أضف زيت الزيتون تدريجيًا مع الاستمرار في التحريك حتى تحصل على قوام ناعم.

أضف الفلفل الأسود والملح حسب الذوق.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة من العسل لإضافة لمسة توازن الطعم الحامض إذا رغبت.

اسكب صوص المسطردة فوق خليط السلطة وامزج المكونات برفق حتى تتوزع النكهة بشكل متساوٍ.

قدّم السلطة في طبق التقديم وزيِّنها بالبقدونس أو شرائح الليمون إذا رغبت في ذلك.

سلطة الرنجة مع صوص الطحينة:

المكونات:

2 رنجة مخلية

1 بصلة كبيرة مفرومة ناعماً

1 حبة طماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1 حبة خيار مقطعة إلى مكعبات صغيرة

1/2 كوب فلفل رومي ملون (أحمر وأخضر) مقطع إلى مكعبات صغيرة

1/4 كوب بقدونس مفروم ناعماً

1/4 كوب زيت زيتون

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

ملح وفلفل أسود حسب الذوق

لصوص الرنجة:

2 ملعقة كبيرة مايونيز

1 ملعقة صغيرة مستردة

1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 ملعقة كبيرة خل أبيض أو خل التفاح

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح

1/4 كوب من ماء السلق

طريقة تحضير سلطة الرنجة مع صوص الطحينة:

إذا كانت الرنجة غير مخلية، قم بإزالة الجلد والشوك والشحوم.

قطّع الرنجة إلى قطع صغيرة أو شرائح حسب رغبتك.

إذا كانت الرنجة مخلية وجاهزة، يمكنك فقط تقطيعها إلى قطع صغيرة.

قطّع البصل، الطماطم، الخيار، والفلفل الرومي إلى مكعبات صغيرة.

في وعاء كبير، امزج الرنجة مع الخضروات المقطعة (البصل، الطماطم، الخيار، والفلفل الرومي).

أضف البقدونس المفروم.

صب زيت الزيتون وعصير الليمون فوق المكونات.

أضف الملح والفلفل الأسود حسب الذوق.

لتحضير صوص الرنجة، في وعاء صغير، امزج المايونيز مع الخردل وعصير الليمون والخل.

أضف الفلفل الأسود والملح حسب الذوق.

أضف ماء السلق أو ماء مخلل الرنجة تدريجيًا حتى تحصل على القوام المطلوب للصوص

حفظ الرنجة المخلية في البرطمان بشكل صحيح

ولحفظ الرنجة المخلية في البرطمان بشكل صحيح، يجب اتباع بعض الخطوات لضمان الحفاظ على مذاقها وجودتها لفترة أطول، على النحو التالي:

المكونات:

رنجة مخلية

خل أبيض أو خل تفاح

عصير ليمون

زيت زيتون أو زيت نباتي

بهارات (فلفل أسود، حبهان، فلفل أحمر، قرفة) حسب الرغبة

شرائح بصل (اختياري)

فصوص ثوم (اختياري)

أوراق لورا (ورق الغار) حسب الرغبة

طريقة حفظ الرنجة المخلية في البرطمان:

تنظيف الرنجة:

قم بإزالة الجلد من الرنجة إذا كانت مخلية بالكامل، واشطفها جيدًا لإزالة أي شوائب أو ملح زائد.

إعداد البرطمان:

اختر برطمانًا زجاجيًا نظيفًا ومعقمًا.

يمكنك تعقيمه عن طريق غسله جيدًا بالماء الساخن أو وضعه في فرن مسخن على حرارة 100 درجة مئوية لمدة 10-15 دقيقة.

تحضير الخليط الحامض:

في وعاء، امزج الخل مع عصير الليمون (يمكنك تعديل الكميات حسب الذوق، يفضل أن يكون الخليط بنسبة 1:1 من الخل والليمون).

أضف التوابل مثل الفلفل الأسود، الحبهان، ورق الغار، والفلفل الأحمر، حسب الرغبة.

تجهيز البرطمان:

ضع في البرطمان شرائح البصل والثوم (اختياري) وأوراق الغار.

ثم ضع الرنجة المخلية بشكل منتظم داخل البرطمان.

إضافة الزيت:

صب الزيت فوق الرنجة حتى يغمرها تمامًا. يمكن استخدام زيت الزيتون أو الزيت النباتي حسب تفضيلك.

إغلاق البرطمان:

أغلق البرطمان جيدًا وتأكد من أنه محكم الغلق.

التخزين:

ضع البرطمان في مكان بارد ومظلم لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام قبل التناول.

يمكن تخزينه في الثلاجة لتحافظ على طزاجته لفترة أطول.

نصائح هامة عند حفظ الرنجة

يمكنك إضافة بعض الخضروات مثل الجزر المبشور أو الفلفل الحلو إذا رغبت في إضافة نكهة إضافية.

تأكد من أن الزيت يغمر الرنجة تمامًا حتى لا تتعرض للهواء ما قد يؤدي إلى فسادها.