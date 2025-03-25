الامارات | 24 لاعباً ولاعبة في معسكر «القوس والسهم» استعدادا للبطولة العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الإمارات للقوس والسهم اعتماد مشاركة 24 لاعباً ولاعبة في معسكر الإعداد بنادي البطائح الرياضي استعداداً للبطولة العربية بتونس من 27 أبريل إلى 3 مايو المقبلين.

كما اعتمدت اللجنة الفنية في الاتحاد الكادر الإداري للمنتخب، ويتألف من مطر سالم الراشدي، مديراً، وفاطمة أحمد الشحي، إدارية، والمدرب يونج شول لي، بالإضافة إلى المساعدين سونج مي، ولانكالوجي نيمانثا.

وتعد البطولة العربية محطة مهمة ضمن استراتيجية اتحاد الإمارات للقوس والسهم برئاسة سعادة الدكتور سعيد مصبح الكعبي، لتمكين اللاعبين واللاعبات من القدرات التنافسية.

ويخضع اللاعبون واللاعبات في فئتي القوس المحدب والمركب لبرامج تدريبية متنوعة في المعسكر الحالي، والذي يختتم يوم السبت المقبل.