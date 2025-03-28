شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف أهمية شرب السوائل فى رمضان.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

كشفت وزارة الصحة والسكان عن أهمية شرب السوائل في رمضان مؤكدة أنها تساعد على التركيز والهضم، كما تعمل على تحقيق التوازن لأجهزة الجسم وتعوض ما تم فقده خلال فترة الصيام.

وتابعت: يجب أن تكون المشروبات صحية وسكرها قليل لذلك نوصي بشرب المياه والكركديه والتمر مع اللبن ويمكن إضافة البنجر مع الكركديه لأنه مصدر جيد للحديد.