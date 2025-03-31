وداعًا للاستيراد.. تصنيع أبراج المحمول داخل مصر بمواصفات عالمية

ونجح مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع في تصنيع أبراج إتصالات التليفون المحمول بنسبة تصنيع محلي 100%، وتوريد العديد من احتياجات شركة اتصالات مصر من هذه الأبراج. بما يلبي المتطلبات المتزايدة للشركة من هذه الأبراج.

محمد يوسف

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