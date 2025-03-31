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وداعًا للاستيراد.. تصنيع أبراج المحمول داخل مصر بمواصفات عالمية

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وداعًا للاستيراد.. تصنيع أبراج المحمول داخل مصر بمواصفات عالمية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الإثنين، 31 مارس 2025 12:49 ص

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو حول تصنيع أبراج المحمول داخل مصر بمواصفات عالمية.

ونجح مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع في تصنيع أبراج إتصالات التليفون المحمول بنسبة تصنيع محلي 100%، وتوريد العديد من احتياجات شركة  اتصالات مصر من هذه الأبراج. بما يلبي المتطلبات المتزايدة للشركة من هذه الأبراج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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