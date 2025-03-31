شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للاستيراد.. تصنيع أبراج المحمول داخل مصر بمواصفات عالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختارالإثنين، 31 مارس 2025 12:49 ص
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، فيديو حول تصنيع أبراج المحمول داخل مصر بمواصفات عالمية.
ونجح مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع في تصنيع أبراج إتصالات التليفون المحمول بنسبة تصنيع محلي 100%، وتوريد العديد من احتياجات شركة اتصالات مصر من هذه الأبراج. بما يلبي المتطلبات المتزايدة للشركة من هذه الأبراج.
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