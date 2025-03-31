شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني يوزع 3888 وجبة إفطار صائم بالقاهرة والجيزة والإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

قامت جمعية رسالة الخيرية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بتوزيع 3888 وجبة إفطار صائم في العديد من المناطق بمحافظات القاهرة، الجيزة، والإسكندرية.

وشملت الحملة توزيع 2710 وجبة إفطار طريق، بالإضافة إلى 500 شنطة غذائية و85 كيلو من اللحوم، تم تنفيذ الحملة في مناطق عدة منها مركز وقرية الدمرداش، العصافرة، أبو سليمان، عرب غنيم حلوان، عزبة خير الله، عين الصيرة، عبد القادر، بيدق العياط، إلى جانب فروع المؤسسة المنتشرة في تلك المناطق.

تأتي هذه المبادرة في إطار جهود مؤسسات التحالف الوطني لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك.