شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال تطوير ورفع كفاءة بعض ميادين مدينة الشروق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت بعض ميادين مدينة الشروق بالقاهرة أعمال تطويروتجميل، وقال المهندس بسام محمد فضل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إن تطوير وتجميل المدينة استراتيجية متكاملة لتحسين الصورة الحضارية وتعزيز القيمة الاقتصادية، وتحقيق بيئة حضرية متطورة ومستدامة.

وأوضح رئيس الجهاز أن أعمال التطوير قائمة على مدار الساعة، علما بأنه جارى التوسع فى مشروعات أعمال الزراعة التى تراعى تحسين جودة التغير المناخى ورفع كفاءة "المسطحات الخضراء" فى جميع الأحياء، والمناطق، لافتاً أنه تم زراعة الجزيرة الوسطى للطريق الشرقى زراعة زهور متنوعة بمختلف ألوانها" وصيانة الكهرباء وصيانة الطريق.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارى استكمال وترقيع الأشجار والنباتات ورفع جميع المخلفات أول بأول، مشيراً أنه جارى رفع كفاءة المسطحات الخضراء القديمة داخل معظم المجاورات، لافتا إلى أن تلك المشروعات ستُساهم فى نشر الوعى البيئى والتنمية المستدامة وتغير السلوكيات وحث المواطنين على المشاركة فى المحافظة عليها لضمان استدامتها.

وشدد رئيس الجهاز على شركات النظافة الاهتمام برفع المخالفات من الأحواض بالجزيرة ويأتى ذلك فى إطار خطة الجهاز لرفع كفاءة وتجميل المداخل والمحاور بهدف ظهور المدينة فى أبهى الصور الحضارية.