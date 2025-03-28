شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. "وقاء" يدعو للابتعاد عن مواقع الرش الجوي في سكاكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في منطقة الجوف عموم المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين إلى الابتعاد عن مواقع الرش الجوي، والحذر من المبيدات وعمليات المكافحة.

وأوضح المركز أن أعمال الرش ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 7 أبريل المقبل حتى يوم 15 من الشهر ذاته.

وأشار إلى أن مواقع الرش تشمل: سكاكا (الإسكان - الإقليمي - الفسقانات)، دومة الجندل (قاع مويسن - الخالدية - بحيرة دومة الجندل)، طبرجل، القريات (مياه الصرف الصحي - مشارف القريات - الرقبان).