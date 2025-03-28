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الأماكن والمواعيد.. "وقاء" يدعو للابتعاد عن مواقع الرش الجوي في سكاكا

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واس - سكاكا 0 تبليغ

الأماكن والمواعيد.. "وقاء" يدعو للابتعاد عن مواقع الرش الجوي في سكاكا

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الدمام - شريف احمد - دعا المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" في منطقة الجوف عموم المواطنين والمقيمين والمزارعين ومربي الماشية والنحالين إلى الابتعاد عن مواقع الرش الجوي، والحذر من المبيدات وعمليات المكافحة.
وأوضح المركز أن أعمال الرش ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 7 أبريل المقبل حتى يوم 15 من الشهر ذاته.
وأشار إلى أن مواقع الرش تشمل: سكاكا (الإسكان - الإقليمي - الفسقانات)، دومة الجندل (قاع مويسن - الخالدية - بحيرة دومة الجندل)، طبرجل، القريات (مياه الصرف الصحي - مشارف القريات - الرقبان).

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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